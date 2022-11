Nekdanji predsednik vlade bo prvič dedek: hči Eva sporočila veselo novico #foto

Eva Cerar, najstarejša potomka nekdanjega predsednika vlade Mira Cerarja, ki s svojim partnerjem Nikom Henigmanom živi v Franciji, je pred kratkim sporočila, da je noseča. Pod fotografijo, ki jo je objavila na svojem profilu na Instagramu, je zapisala "Felling so blessed and happy" oziroma "Počutim se tako blaženo in veselo".

Veselo novico pa je na svojem profilu na Instagramu delil tudi Nik, ki je zapisal: "Half of me, half of you… coming in May. Can’t wait to meet you!" oziroma "Polovica mene, polovica tebe ... Prihaja v maju. Komaj čakava, da te spoznava!"

Njen partner Nik je tudi član slovenske rokometne reprezentance

S 26-letnim partnerjem Nikom, ki trenutno igra za francoski rokometni klub Saint-Raphaël Var Handball, sta se pred meseci preselila v Francijo, pred tem pa sta živela na Madžarskem. Skupaj sta že dve leti. Henigman je tudi član slovenske rokometne reprezentance.

Eva je novico delila na svojem poslovnem profilu Prehrana za ženske, kjer kot diplomirana dietetičarka objavlja nasvete o prehrani za zanositev, izgubo telesne mase, v obdobju nosečnosti, menopavze in ob hormonskih neravnovesjih.

Miro Cerar ima iz prejšnjega zakona z Danico Cerar hči Evo in sina Miho, leta 2019 pa je s sedanjo ženo Mojco Stropnik postal še očka sedaj triletni hčerki Maji.

Eva Cerar v volilnem štabu svojega očeta ob parlamentarnih volitvah leta 2018. Foto: Mediaspeed