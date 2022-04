Pirova zmaga "slovenskega" Szegeda

Rokometaši Pick Szegeda so na povratni tekmi play-offa za četrtfinale s številčno slovensko zasedbo ( Borut Mačkovšek , Matej Gaber , Mario Šoštarič , Dean Bombač in Nik Henigman ) s 36:35 premagali Flensburg, ki je kljub porazu napredoval, saj je imel dovolj veliko zalogo prednosti s prve tekme, ko je slavil za štiri gole. Zadnjega četrtfinalista pa bo dalo srečanje med PSG-jem in Elverumom.

Veszprem z Gašperjem Margučem in Blažem Blagotinškom je v sredo remiziral z Vardarjem (31:31) in se zahvaljujoč visoki prednosti osmih golov s prve tekme uvrstil med najboljših osem ekip. Montpellier in Porto sta na prvem obračunu remizirala, na povratnem pa so Francozi zmagali s kar 35:27.

Blaž Blagotinšek je dosegel en zadetek. Foto: Guliverimage

Mesto v četrtfinalu so si že pred tem zagotovili Aalborg, Kielce, Kiel z Miho Zarabcem ter Barcelona z Blažem Jancem in Domnom Makucem.