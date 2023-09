Gorenjska bo bogatejša za dva nova glampinga, hotel in penzion

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v začetku septembra izdalo sklepe za podporo 58 investicijskih projektov za obnovo ali gradnjo novih turističnih namestitev. S sofinanciranjem v višini dobrih 57,1 milijona evrov je podprlo investicije v turistične nastanitve v skupni vrednosti 217 milijonov evrov.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v začetku septembra izdalo sklepe za podporo 58 investicijskih projektov za obnovo ali gradnjo novih turističnih namestitev. S sofinanciranjem v višini dobrih 57,1 milijona evrov je podprlo investicije v turistične nastanitve v skupni vrednosti 217 milijonov evrov. Foto: STA

Na razpisu ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za vlaganja v nastanitveno turistično infrastrukturo je bilo uspešnih pet projektov na območju Gorenjske. V Kranjski Gori se obeta gradnja dveh glampingov, v Bohinjski Bistrici novega penziona in v Žirovnici novega hotela, na Voglu pa bodo prenovili kočo Murka.

Glamping za 50 gostov

Največji izmed omenjenih projektov je novi glamping, ki ga v Podkorenu namerava urediti ljubljansko podjetje Provesta inženiring. Vrednost projekta je ocenjena na skoraj 7,5 milijona evrov, sofinanciranje pa znaša dva milijona evrov. Kot je za STA povedal predstavnik podjetja Provesta Bojan Oražem, bo Glamping Kranjska Gora sestavljen iz osrednjega objekta in osmih glamping hišk.

Podkoren. Foto: Damjan Medica

Novo počitniško naselje nameravajo zgraditi med Savo Dolinko in regionalno cesto Podkoren-Kranjska Gora na parceli, kjer so trenutno travnik, lesen nadstrešek in mala hidroelektrarna. V osrednjem objektu glampinga bodo restavracija, fitnes in velnes, v prvem nadstropju bodo tri suite, v mansardi velik apartma, v vsaki od osmih glamping hišk pa bo prostora za dve osebi ali štiričlansko družino. Skupaj bo tako lahko naenkrat v turističnem naselju bivalo okoli 50 gostov.

Kot je zagotovil Oražem, bodo poskrbeli za do okolja prijazno, leseno gradnjo. Ogrevali bodo z geotermalno toplotno črpalko, objekti bodo opremljeni s pametno napeljavo, zunaj bodo uredili naravni bazen, glamping pa bo imel tudi svojo hidroelektrarno in bo, kar zadeva električno energijo, samozadosten.

Oražem računa, da bo glamping zaživel konec prihodnjega leta. Kot je povedal, so za projekt že pridobili vso potrebno dokumentacijo, za gradbeno dovoljenje plačajo le še komunalni prispevek. Izbrane imajo tudi že izvajalce del. V kratkem naj bi stekla izdelava lesenih delov, spomladi, ko bo vreme dopuščalo, pa naj bi objekte začeli postavljati v prostor.

V Kranjski Gori še skrivnostni

Medtem ko je projekt tega glampinga že zelo jasno začrtan, pa je projekt drugega kranjskogorskega glampinga, poimenovanega Glamping Kozorog - Alpska plaža, ki je bil prav tako uspešen na razpisu, javnosti za zdaj precej slabše poznan.

Jasna Chalet Resort. Projekt je glede na rezultate razpisa ocenjen na skoraj 3,5 milijona evrov, zagotovljeno pa je sofinanciranje v višini dobrega milijona evrov.

Predstavnik investitorja, podjetja Jasna Chalet Resort, Dominik S. Černjak, ki je sicer predsednik Turistične zveze Slovenije, podrobnosti projekta še ni razkril.

Nov hotel v Žirovnici v dveh letih

V Žirovnici bo s pomočjo sofinanciranja nastal nov hotel, ki ga načrtuje podjetje za dizajn, grafični inženiring in tisk Medium. Kot je za STA pojasnil direktor Miran Dolar, sta dejavnosti njihovega družinskega podjetja večinoma klasični offset in digitalni tisk. Zaradi povečevanja pomena in vloge digitalizacije pa klasična tiskarska dejavnost izgublja trg, zato želijo v podjetju diverzificirati dejavnost tudi na preostala področja.

Poleg poslovne stavbe v Žirovnici imajo zemljišče, primerno za gradnjo manjšega hotela. "Ideja je tlela že nekaj časa, saj lastniki in družinski člani poleg obstoječe poslovne dejavnosti združujemo tudi dolgoletne hobije - kolesarstvo in druge športe na prostem. Tako smo se odločili, da svoje prihranke iz osnovne dejavnosti namenimo novi dejavnosti - turizmu," je dejal Dolar.

V objektu bo tudi manjši velnes, ponujali pa bodo tudi izposojo koles ter organizacijo in doživetij na prostem, od kolesarskih tur in pohodništva do turne smuke. Foto: Thinkstock

K izvedbi investicije jih je spodbudila tudi možnost pridobitve nepovratnih sredstev. Projekt je ocenjen na skoraj 3,4 milijona evrov, sofinanciranje pa je zagotovljeno v višini 823 tisoč evrov. Kot je napovedal Dolar, bo investicija dokončana do konca leta 2025 ali v začetku leta 2026.

Hotel bo v 20 sobah ponujal 48 ležišč in gostinsko ponudbo z barom in zajtrkovalnico, kosila in večerje pa bodo po vnaprejšnjem dogovoru z gosti ponujali v sodelovanju z lokalnimi gostinci.

V Slovenski Bistrici bo zrasel nov penzion

Nov nastanitveni objekt se obeta tudi v Bohinjski Bistrici, kjer bo družba Stanovanjska hiša - gradnja in prodaja nepremičnin uredila penzion. Projekt je ocenjen na 2,4 milijona evrov, sofinanciranje pa bo znašalo 700 tisoč evrov. Prenovljena oziroma rekonstruirana pa bo tudi koča Murka na Voglu, v kateri zdaj deluje hostel. Gre za projekt Žičnic Vogel, ki je vreden 1,8 milijona evrov, višina sofinanciranja pa je 146 tisoč evrov.