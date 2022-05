Goloba res preiskujejo v tujini? Znano je to. #video

"Poteka mednarodna finančna preiskava proti GEN-I, proti Robertu Golobu v Srbiji, v Črni gori, na Kosovu. Tam se je tudi že ustanovila preiskovalna komisija," je v sredo v državnem zboru dejal poslanec SDS Žan Mahnič. "Odzval bi se na laži kolega Mahniča. Nobena mednarodna finančna preiskava ne poteka ne v Srbiji ne v Črni gori. Nobena," je takoj odgovoril Golob.

Foto: Bojan Puhek Golob: Rad bi se odzval na laži kolega Mahniča

"V resnici bi se rad najprej odzval na laži kolega Mahniča. Nobena mednarodna finančna preiskava ne poteka ne v Srbiji ne v Črni gori, nobena. Ampak okej, to ni nič novega in to je tudi edini odziv, ki ga bom imel v takem tonu, zato ker je prav, da ljudje vejo, da ima takrat, ko se nekdo zlaže v parlamentu, tisti, ki je bil z lažjo prizadet, pravico in dolžnost, da to jasno pove." "V resnici bi se rad najprej odzval na laži kolega Mahniča. Nobena mednarodna finančna preiskava ne poteka ne v Srbiji ne v Črni gori, nobena. Ampak okej, to ni nič novega in to je tudi edini odziv, ki ga bom imel v takem tonu, zato ker je prav, da ljudje vejo, da ima takrat, ko se nekdo zlaže v parlamentu, tisti, ki je bil z lažjo prizadet, pravico in dolžnost, da to jasno pove."

Foto: STA Mahnič: Ampak drugje organi to raziskujejo

"Zdaj poteka mednarodna finančna preiskava proti GEN-I, proti dr. Robertu Golobu v Srbiji, v Črni gori, na Kosovu se je že ustanovila preiskovalna komisija, skratka nakazil s strani GEN-I Srbije na firmo MB Consulting, 600 tisoč evrov, ki so bili potem dvignjeni, gotovina, gospod Berišaj, povezave z Robertom Golobom, vse to se pač raziskuje in verjemite mi, če postavite še takšne lojaliste na UPP, na Furs, na Sovo, na policijo, kamorkoli želite, tega ustaviti ne boste mogli. In zaradi tega ste tudi naredili na ta način, da Slovenska demokratska stranka ne vodi komisije za nadzor javnih financ, ker se seveda bojite, da bi karkoli prišlo na plano. Ampak drugje organi to raziskujejo, neodvisno od Slovenije, in verjamem, da se bomo v tem mandatu z vsemi temi posli, ki ste jih imeli v zadnjih letih na čelu državne firme GEN-I, v prihodnosti še ukvarjali, sam pa pač ne želim dati glasu, da bo premier nekdo, za katerega se bi kasneje tudi izkazalo, da je vpleten v mafijske posle in celo v kakršnokoli sumljivo trgovino in pa pranje denarja." "Zdaj poteka mednarodna finančna preiskava proti GEN-I, proti dr. Robertu Golobu v Srbiji, v Črni gori, na Kosovu se je že ustanovila preiskovalna komisija, skratka nakazil s strani GEN-I Srbije na firmo MB Consulting, 600 tisoč evrov, ki so bili potem dvignjeni, gotovina, gospod Berišaj, povezave z Robertom Golobom, vse to se pač raziskuje in verjemite mi, če postavite še takšne lojaliste na UPP, na Furs, na Sovo, na policijo, kamorkoli želite, tega ustaviti ne boste mogli. In zaradi tega ste tudi naredili na ta način, da Slovenska demokratska stranka ne vodi komisije za nadzor javnih financ, ker se seveda bojite, da bi karkoli prišlo na plano. Ampak drugje organi to raziskujejo, neodvisno od Slovenije, in verjamem, da se bomo v tem mandatu z vsemi temi posli, ki ste jih imeli v zadnjih letih na čelu državne firme GEN-I, v prihodnosti še ukvarjali, sam pa pač ne želim dati glasu, da bo premier nekdo, za katerega se bi kasneje tudi izkazalo, da je vpleten v mafijske posle in celo v kakršnokoli sumljivo trgovino in pa pranje denarja."

Nad Goloba črnogorski urad za pranje denarja?

Zakaj se pravzaprav gre? Le tri dni pred volitvami je Planet TV poročal, da se je Robert Golob znašel v mednarodni finančni preiskavi zaradi nakazil podjetju v Črni gori. Kot naj bi dokazovali dokumenti črnogorskega urada za preprečevanje pranja denarja, naj bi v letih 2019 in 2020 iz srbske podružnice GEN-I nakazovali denar zasebnemu podjetju MB Consulting v Črni gori, s katerim ima GEN-I sklenjeno svetovalno pogodbo. Denar naj bi v gotovini končal pri Golobu. Lastnik MB Consulting pa naj bi bil kosovski veleposlanik na Hrvaškem Martin Berišaj. Zaradi njegove omembe je poročanje Planet TV odjeknilo tudi v tujini, predvsem na Kosovu.

Zgodbe o črnogorski preiskavi nam ni uspelo potrditi, niti o njej niso poročali črnogorski mediji.

Kaj se dogaja na Kosovu?

Kot smo že omenili, je poročanje Planet TV imelo velik odziv na Kosovu zaradi Martina Berišaja. Na Kosovu so sicer pred tednom dni res ustanovili dve preiskovalni komisiji, ki bosta preiskovali energetski sektor v državi. Ker sta bili komisiji šele ustanovljeni, so do zdaj javno znani le njuni cilji. Kosovski mediji so sicer zgodbo Planet TV prenesli, vendar novih informacij niso odkrili.

Ali je Golob torej tarča preiskovalnih komisij na Kosovu? V tem trenutku ni nobenih informacij o tem. GEN-I, ki ga je včasih vodil Golob, sicer ima hčerinsko podjetje na Kosovu in posledično bi lahko postal del preiskave parlamentarcev. Več bo torej znanega šele, ko bosta obe parlamentarni komisiji začeli delati, kar pa naj bi se zgodilo šele čez mesec ali dva.