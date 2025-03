Si želite okusiti jedi MasterChefa? Nič lažjega!

Priljubljena oddaja, ki vso družino pritegne k ogledu in druženju, je ponovno navdušila z zmagovalcem Luko Pangosom. MasterChef je oddaja, ki združuje družine, ustvarja lepe skupne trenutke in krepi strast do kuhanja. Tako tekmovalce kot gledalce spodbuja, da premagajo strah pred eksperimentiranjem v kuhinji, preizkušajo nove recepte in s tem nadgrajujejo svoje kuharske spretnosti.

Z Master minuto okusite vrhunske jedi kar doma

Da bi svojim kupcem pomagali pri preizkušanju receptov iz MasterChefa, so pri Sparu pripravili objave svežih receptov šova v letaku in na spletni strani ter z označitvijo izbranih izdelkov na policah svojih trgovin. V sodelovanju z lanskim zmagovalcem šova MasterChef, Luko Pangosom, je nastal svež format atraktivnih kratkih oddaj z naslovom Master minuta. V teh oddajah Luka poustvari glavno sestavino iz šova na preprostejši način, z manj sestavinami, a kljub temu stremi k vrhunskemu krožniku, vrednemu zmage na MasterChefu.

Kuhajte kot MasterChef doma, nič lažjega!

V okviru serije Master minuta je Luka Pangos pripravil recept za suho pečeno svinjino z basmati rižem. Ta jed združuje sočno svinjino s hrustljavo zelenjavo in puhastim rižem v sozvočju posebne mešanice omak, kar ustvarja popolno kombinacijo okusov.

Foto: Spar Suho pečena svinjina z basmati rižem Ta jed vas bo zagotovo navdušila, priprava je preprosta in hitra, rezultat pa jed, polna globokih okusov in prijetne teksture, ki bo navdušila tako ljubitelje azijske kuhinje kot tiste, ki radi preizkušajo nekaj novega. Recept najdete TU. Ta jed vas bo zagotovo navdušila, priprava je preprosta in hitra, rezultat pa jed, polna globokih okusov in prijetne teksture, ki bo navdušila tako ljubitelje azijske kuhinje kot tiste, ki radi preizkušajo nekaj novega. Recept najdete

Arome Azije: Temna sojina, ostrigina in ribja omaka

Ključ do popolnega okusa v jedi suho pečena svinjina z basmati rižem je kombinacija treh bogatih azijskih omak. Temna sojina omaka jedi doda globoko, rahlo sladkasto noto in bogato barvo. Ostrigina omaka prispeva blago sladkost in prijetno umami globino, ki zaokroži okuse mesa. Ribja omaka pa s svojo slano intenzivnostjo in nežnim pridihom fermentiranih rib poudari naravne arome sestavin. Skupaj te omake ustvarijo popolno ravnovesje med sladkim, slanim in umami okusom, ki jedi doda značaj pristne azijske kuhinje.

Za Lukov izvrstni recept lahko vse sestavine najdete v najbližji trgovini

Master minuta: Kuhanje, ki povezuje

Master minuta ni le serija hitrih receptov, temveč tudi priložnost za kakovostno preživljanje časa ob kuhanju. Skupno pripravljanje obrokov spodbuja sodelovanje, krepi družinske vezi in ustvarja tople spomine. Za posameznika pa kuhanje deluje sproščujoče, razvija kreativnost in izboljšuje samozavest pri preizkušanju novih receptov. Ne glede na to, ali kuhate sami ali z najbližjimi, vas Master minuta navdihuje, da preproste sestavine spremenite v vrhunske jedi.