Robert Golob: Imam odlično novico

Golob: Ne gre za enkratno pomoč

Višina zimskega dodatka oziroma tako imenovane božičnice, ki je po besedah Roberta Goloba dolgoročna zaveza vlade in ne zgolj enkratna pomoč, saj naj bi jo slovenski upokojenci in upokojenke prejemali tudi v prihodnjih letih, bo sprva 150 evrov, do leta 2030 pa bo narasla do 250 evrov.

Prvo izplačilo zimskega dodatka bodo slovenski upokojenci in upokojenke skupaj s pokojnino prejeli že letos novembra, je v videoposnetku na Instagramu dejal Robert Golob.

Čim višje pokojnine ob vzdržnem pokojninskem sistemu

Predsednik vlade je v videoposnetku, ki ga je danes objavil na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram, dejal tudi, da ima pokojninska reforma, ki jo v sodelovanju s socialnimi partnerji pripravlja vlada, v prvi vrsti dva cilja. Eden je upokojencem in upokojenkam zagotoviti čim višje pokojnine, drugi pa zgraditi vzdržen pokojninski sistem.

Vlada in socialni partnerji naj bi po koncu pogajanj in usklajevanj sicer že v ponedeljek podpisali dokončen dogovor o usklajenosti novele pokojninskega zakona, ta pa bo nato romala v javno obravnavo.



Med ključnimi spremembami, ki naj bi jih prinašala pokojninska reforma, so sicer najverjetneje višja upokojitvena starost, drugačne prispevne stopnje, podaljšanje referenčnega obdobja za izračun pokojninske osnove, usklajevanje pokojnin glede na rast cen osnovnih življenjskih potrebščin in v manjši meri tudi plač.