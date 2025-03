Evropska komisarka za širitev Marta Kos je delovni obisk v Sloveniji danes sklenila z ločenimi pogovori s premierjem Robertom Golob in zunanjo ministrico Tanjo Fajon v Ljubljani. Strinjali so se, da mora širitev Evropske unije ostati med prednostnimi nalogami Evropske komisije.

Iz premierjevega kabineta so sporočili, da sta se Golob in Kos strinjala, da "mora širitev oziroma združitev Evrope še naprej ostati ena izmed prednostnih nalog Evropske komisije".

Zunanje ministrstvo pa je na družbenem omrežju X po pogovoru izpostavilo, da Slovenija ostaja ena najmočnejših zagovornic širitve ter da se zato zavzema tudi za pospešitev širitvenega procesa in povečanje učinkovitosti odločanja.

Golob in Kos posebno pozornost namenila razmeram na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini

Premier in evropska komisarka sta se pogovarjala tudi o drugih izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija, in o prednostnih nalogah Evropske komisije. Posebno pozornost sta pri tem namenila razmeram na Zahodnem Balkanu in v Ukrajini.

Kos se je v okviru svojega tretjega obiska v Sloveniji od prevzema položaja pred tem danes na Brdu pri Kranju udeležila srečanja notranjih ministrov procesa Brdo in pred pristojnima odboroma DZ predstavila delovni program Evropske komisije za letošnje leto. V četrtek je med drugim sodelovala na dogodku Interreg GO! v Gorici.