Golob na nujno operacijo v ljubljanski UKC

Danes bo predsednik vlade Robert Golob po napovedih obiskal ljubljanske Sneberje, kjer si bo ogledal obnovo v avgustovskih poplavah prizadetih območij. V Sneberjah bo tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Ni prvič, da se predsednik vlade sooča z zdravstvenimi težavami. Letos julija si je na sklali porezal peto na desni nogi, približno mesec kasneje pa si je doma huje poškodoval prst na levi nogi. Obakrat se je nekaj časa v javnosti pojavljal z berglami.

Kaj je kila?



Kila ali hernia je izbočenje trebušnih struktur, ki nastane zaradi šibkosti plasti trebušne stene. Kile so lahko prirojene ali se pojavijo kadarkoli v življenju. Zvišan pritisk v trebušni votlini ob dvigovanju bremen, vztrajnem kašlju ali napenjanju med odvajanjem povzroči razmik oslabelih mišic, skozi katere se izboči kila. Ta lahko vsebuje maščobno tkivo (lipom) ali del črevesa. Kile se lahko pojavijo na različnih delih telesa in so pogostejše pri moških.

Večino kil zdravijo z operacijo. Cilj operacije je učvrstiti trebušno steno in zmanjšati možnost ponovnega nastanka kile. Operacija je lahko klasična ali laparoskopska. "Za katero tehniko se odločimo, je odvisno od vrste in velikosti kile, ali gre za prvo ali ponovno operacijo, pridruženih obolenj, morebitnih predhodnih operacij na trebuhu in nenazadnje želja bolnika in izkušenj kirurga," pojasnjujejo na spletni strani Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj.

Operacija kile velja za zelo varno. Kljub temu so mogoči zapleti. Najpogostejši zapleti, ki so povezane z operacijo, so: krvavitev, poškodba tkiva (črevesa), infekt, tvorba brazgotine, ponovitev kile.