Golob s predsednico Zveze društev upokojencev o vladnih ukrepih na področju upokojencev

Predsednik vlade Robert Golob je danes sprejel predsednico Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenko Jan in nekdanjega predsednika Janeza Sušnika, s katerima je razpravljal o pomenu dolgotrajne oskrbe in nadaljevanju projekta E-oskrba. Z njima se je pogovarjal še o pomembnosti uvedbe instituta zagotovljene vdovske pokojnine in o uskladitvi pokojnin.

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da so na srečanju izpostavili nadaljevanje projekta E-oskrba, ki lajša težave starejših v domačem okolju. Nadaljevanje projekta namreč omogoča, da E-oskrba ostane brezplačno dostopna za najmanj 5.500 upravičencev od 1. oktobra do 30. junija 2025, do uveljavitve pravice do E-oskrbe iz zakona o dolgotrajni oskrbi.

Strinjali so se o pomembnosti uvedbe instituta zagotovljene vdovske pokojnine, ki bo predvidoma stopil v veljavo s 1. januarjem 2024 in bo zajel približno deset tisoč posameznic in posameznikov.

Dotaknili pa so se tudi uskladitve pokojnin, ki se bo po zagotovilu predsednika vlade zgodila februarja prihodnje leto za predvidoma 8,2 odstotka. Sredstva za ta namen pa so rezervirana v proračunu, so še sporočili iz kabineta predsednika vlade.