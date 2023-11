Golob si bo ogledal obnovo v Sneberjah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V vodni ujmi v začetku avgusta so poplave zajele tudi Sneberje in poškodovale številne objekte v naselju Snebersko nabrežje. Janković je napovedal, da bo občina za sanacijo objektov in infrastrukture poskrbela sama, od države pa pričakuje prednostno urejanje nabrežij Save.

Pristojne službe so bile po poplavah sicer tarča kritik, da niso poskrbele za ustrezne preventivne ukrepe. Direkcija za vode je nato v začetku novembra ob napovedi izredno povečanih vodostajev Save na območju Sneberij odredila postavitev začasnega nasipa za zaščito naselja, pri tem pa je z dodatno mehanizacijo pomagala tudi ljubljanska občina. Po navedbah vlade gre za začasen ukrep in ne stalno rešitev.

Sneberje je v soboto obiskala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Pozvala je k sprotnemu obveščanju ljudi na poplavljenih območjih in opomnila, da je regulacija velikih vodotokov vprašanje, ki ga mora rešiti država, ne občina.