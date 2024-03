Gneča za vrh stranke SD

Visoke so številke evidentiranih kandidatov tudi za ostala vodstvena mesta v stranki, ki se aprila podaja na izredni volilni kongres. Za 16 voljenih članov predsedstva je denimo evidentiranih 188 kandidatov, za predsednika oz. predsednico nadzornega odbora 32 kandidatov, za člane nadzornega odbora pa 64 kandidatov.

"Velik odziv članstva SD v procesu evidentiranja je znak organiziranega, motiviranega in aktivnega članstva, ki želi odprto, javno in kritično soočenje mnenj, vizij ter pogledov na vlogo, položaj in delo Socialnih demokratov v prihodnosti," so ob tem prepričani v stranki.

Časa imajo do torka

Pričakovati je sicer, da bo število kandidatov za vodstvene funkcije v SD na volilnem kongresu manjše, saj vsi evidentirani kandidati bržkone ne bodo podali soglasja h kandidaturi. Čas za to odločitev imajo do torka, je odločila kandidacijska komisija. Sprva je bilo namreč predvideno, da se bo rok za oddajo soglasij iztekel v ponedeljek.

Z oddanim soglasjem bodo posamezniki tudi uradno postali kandidati za posamezne vodstvene funkcije v SD. V tednih pred kongresom pa v stranki načrtujejo tudi organizacijo posameznih dogodkov za članstvo, na katerem bi kandidati lahko soočili svoje poglede in vizijo o prihodnosti SD.

Kandidati za posamezne funkcije bodo torej po večini znani v začetku prihodnjega tedna, a ne nujno vsi. Kandidaturo za posamezne funkcije lahko namreč kandidati vložijo tudi še na samem kongresu stranke, če jih pri tem podpre tretjina delegatov.

V SD se na volilni kongres podajajo po tistem, ko je stranko močno zatresla afera ob nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, ki je s čela ministrstva za pravosodje odnesla ministrico iz njihove kvote Dominiko Švarc Pipan. Slednja je po večtedenskem razčiščevanju odstopila z ministrske funkcije, še pred tem pa izstopila iz stranke. S funkcije je odstopil tudi glavni tajnik SD Klemen Žibert.