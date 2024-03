V SD se je opolnoči iztekel rok za evidentiranje kandidatov za vodstvena mesta v stranki, ki se po pretresih ob aferi sodna stavba aprila odpravlja na izredni volilni kongres. V sredini tedna bo prispele predloge pregledala posebna komisija, kandidati pa imajo še do ponedeljka čas, da podajo soglasje h kandidaturi.

Uradnih informacij o predlaganih kandidatih za posamezne funkcije sicer v stranki še ne razkrivajo. Ob predsedniku, podpredsednikih in glavnem tajniku pa bodo delegati aprila volili tudi člane predsedstva in nadzornega odbora.

Za mesto na čelu SD je v igri pričakovano več kandidatov. Po informacijah STA sta med evidentiranimi med drugim vodja poslancev SD Jani Prednik in župan Ajdovščine Tadej Beočanin. Nobeden izmed njiju soglasja h kandidaturi še ni podal, a se bosta po pričakovanjih oba podala v boja za mesto na vrhu stranke. Med evidentiranimi kandidati je tudi aktualna predsednica SD Tanja Fajon, ki pa se še javno ni izrekla o tem, ali se bo aprila med članstvo podala po zaupnico za vnovičen mandat.

Han zavrnil namigovanja

Del članstva bi medtem na mestu predsednika rad videl dolgoletnega člana stranke in gospodarskega ministra Matjaža Hana, ki je glede na zadnje javnomnenjske ankete najbolj priljubljen politik SD. Han je sicer javno že dejal, da na kongresu ne bo vstopil v bitko za vodilno funkcijo v stranki. Nominacija zanjo pa je po informacijah STA doletela tako dolgoletnega člana in sedanjega v. d. glavnega tajnika Matevža Frangeža kot tudi predsednika Mladega foruma SD Luko Gorška.

Slednji je tudi med kandidati za podpredsednika stranke, pri čemer naj bi bilo bolj verjetno, da bi se podal v bitko za to mesto. Seznam kandidatov za podpredsedniška mesta je sicer dolg, delegati skladno s statutom volijo dva podpredsednika in dve podpredsednici stranke. Med evidentiranimi kandidati so med drugim tudi aktualni podpredsedniki Matjaž Nemec, Meira Hot in Prednik.

Gre sicer zgolj za evidentirane kandidate, kar torej še ne pomeni, da se bodo omenjeni tudi podali v boj za vodstvena mesta v stranki.

Kdo bo novi glavni tajnik?

Ob tem bo, kot kaže, najzahtevnejši del kadrovske križanke SD izbira novega glavnega tajnika. Kot je slišati v stranki, kandidatov za to funkcijo ni ravno na pretek. Kdor koli bo namreč zasedel ta položaj, se bo ob posledicah afere sodna stavba in visokem finančnem dolgu stranke bržkone znašel v vse prej kot zavidljivem položaju.

Kdo vse bo torej pristal na kandidaturo, bo bolj ali manj znano v začetku prihodnjega tedna, ko se bo iztekel rok za oddajo soglasij. Kandidaturo za posamezne funkcije pa lahko kandidati vložijo tudi še na samem kongresu stranke, če jih pri tem podpre tretjina delegatov.

V SD se sicer na volilni kongres podajajo po tistem, ko je stranko močno zatresla afera ob nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, ki je s čela ministrstva za pravosodje odnesla ministrico Dominiko Švarc Pipan. Slednja je po večtedenskem razčiščevanju odstopila z ministrske funkcije, še pred tem pa izstopila iz stranke. S funkcije je odstopil tudi glavni tajnik Klemen Žibert.