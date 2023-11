Glavni ekonomist GZS s presenetljivo novico iz gospodarstva

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila septembra v Sloveniji sezonsko prilagojeno za 4,1 odstotka višja kot avgusta, potem ko je v predhodnih dveh mesecih upadla za desetino glede na obseg maja in junija. "To je bilo pozitivno presenečenje, saj smo napovedovali 0,5-odstotno rast, vseeno pa so podatki začasni in s tem manj zanesljivi, da bi lahko nedvoumno potrdili tako visoko rast. Vseeno je rast nakazoval že septembrski medletno nižji padec porabe električne energije v predelovalnih dejavnostih glede na avgust," je v pregledu gospodarskih gibanj opozoril glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc.

Čeprav je bil obseg industrijske proizvodnje najvišji v zadnjih treh mesecih, je ta v tretjem četrtletju glede na predhodno četrtletje zaradi slabših rezultatov v poletnih mesecih upadel za 4,8 odstotka. To je bil že šesti padec v zadnjih sedmih četrtletjih. Upad je bil drugi največji po drugem četrtletju 2009, ko je padel za eno šestino.

Obseg prodaje na evrskem območju zrasel le v farmaciji in zdravstvu

Na evrskem območju se je oktobra že petič zapored skrčil obseg prodaje na najnižjo raven v zadnjih 35. mesecih, pri čemer sta se tako predelovalni kot storitveni sektor hkrati skrčila tretjič zapored letos. "Sektorski PMI v Evropi je pokazal, da je bila rast prisotna le v programski opremi in storitvah ter drugih finančnih storitvah. Obseg prodaje je tako upadel v 18 od 20 sektorjev. Z največjimi padci so se soočali v papirni industriji, proizvodnji gradbenih materialov, kovinski industriji, avtomobilski industriji in strojegradnji. Nova naročila so se povečala samo v farmacevtski industriji in zdravstvenih storitvah, medtem ko so najbolj upadla v papirni industriji, kovinski industriji, v proizvodnji gradbenih materialov ter strojev in naprav," je izpostavil Ivanc.

Veliko služb v trgovini, v gradbeništvu zadržani

V tretjem četrtletju je bilo v Sloveniji skupaj razpisanih 22.211 prostih delovnih mest, kar je za 5 odstotkov manj (desezonirano), kot jih je bilo v drugem četrtletju. Ivanc navaja, da je bilo povečano povpraševanje po novi delovni sili zabeleženo v šestih od osemnajstih dejavnosti. Največ prostih delovnih mest je bilo v gradbeništvu (4.360; -217 glede na Q2 2023) in predelovalnih dejavnostih (4.317; +107 glede na Q2 2023). V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je bilo večje povpraševanje v trgovini (3.232 prostih delovnih mest; 235 več) in javni upravi (410 prostih delovnih mest; 111 več). Po drugi strani pa so bili delodajalci v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.793 prostih delovnih mest; -377) gostinstvu (1.627 prostih delovnih mest; -229), prometu in skladiščenju (1.621 prostih delovnih mest; -226) in gradbeništvu (4.360 prostih delovnih mest; -217) nekoliko bolj zadržani pri iskanju nove delovne sile.

Nizka produktivnost rezultat nizkih vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije



Strateški svet GZS za raziskave, razvoj in inovacije pričakuje, da se v okviru Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti nameni 0,25 odstotka BDP izključno za inovacije, pri čemer se celotno financiranje znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti dvigne na 1,25 odstotka BDP, za kar se je država nenazadnje zavezala tudi v zavezništvu, ki ga je spomladi letos podpisala z GZS in razvojnimi institucijami.

Po svetovnem inovacijskem indeksu je Slovenija od najboljše uvrstitve leta 2012 padla na lestvici za sedem mest in je trenutno na 33. mestu. Zaostaja celo za Portugalsko in Češko in je tik pred Litvo in Madžarsko. Tudi po evropskem inovacijskem indeksu se je Slovenija uvrstila med zmerne inovatorke, vendar še vedno zaostaja za povprečjem, kar je vse povezano s premalo vlaganji v raziskave in razvoj, tako na strani javnega kot poslovnega sektorja. Tudi po indeksu DESI (Indeks digitalnega gospodarstva in družbe) Slovenija v primerjavi s povprečjem EU izgublja. Prehitela je sicer Latvijo, Litvo in Belgijo in se tako med državami članicami EU uvrstila na 11. mesto. Po deležu visokotehnološkega sektorja v izvozu smo med državami EU v zadnji tretjini. Vsi ti kazalci se zrcalijo tudi v konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, so opozorili v Strateškem svetu GZS za raziskave, razvoj in inovacije.