"Zdravstveni sistem se nam sesuva pred očmi. Dovolj je časovnic, ki se vseskozi zamikajo in ne vodijo nikamor. Dovolj je praznih obljub," so dejali v iniciativi.

"Zdravstveni sistem se nam sesuva pred očmi. Dovolj je časovnic, ki se vseskozi zamikajo in ne vodijo nikamor. Dovolj je praznih obljub," so dejali v iniciativi. Foto: STA

V Ljubljani je popoldne potekal Pohod za javno zdravstvo civilne iniciative Glas ljudstva, s katerim so pozvali k ureditvi razmer v zdravstvu. Za ureditev razmer so pripravili tri zakonske predloge, ki so jih predstavili na javni tribuni. Od premierja Roberta Goloba oz. koalicijskih poslancev pričakujejo, da predloge do 26. aprila vložijo v DZ.

"Zdravstveni sistem se nam sesuva pred očmi. Dovolj je časovnic, ki se vseskozi zamikajo in ne vodijo nikamor. Dovolj je praznih obljub. Naši zakonski predlogi trenutno predstavljajo edino konstruktivno vsebino, s katero lahko uspešno naslovimo trenutno zdravstveno krizo," so navedli v iniciativi.

Pripravili so predlog novel zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakona o prispevkih za socialno varnost in zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki so jih prejšnji teden predstavili predsedniku vlade in poslanskim skupinam. Z dvema predlogoma želijo odpraviti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga nadomestiti s pravičnejšim sistemom, s tretjim pa želijo zagotoviti stabilnost zdravstvenega sistema na način, da se dodatna sredstva, namenjena zdravstvu, usmerijo v porabo za najbolj nujne posege, za prve preglede in za tiste, ki so najbolj ranljivi ali rizični, so povedali že ob predstavitvi predlogov pred dnevi.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je danes popoldne medijem sicer pojasnil, da zakone na ministrstvu proučujejo in se bodo nanje odzvali v prihodnjih tednih.

A v iniciativi Glas ljudstva pravijo, da naj se minister končno preneha sprenevedati in jasno pove in pokaže, ali podpira krepitev javnega zdravstva ali se zavzema za njegovo privatizacijo in razgradnjo.

Pohod se je začel pred ministrstvom za zdravje

Pohod za javno zdravstvo se je ob 18. uri začel pred ministrstvom za zdravje, kjer so protestniki med drugim spomnili na dolge čakalne vrste in mnoge paciente brez zdravnika ter izrazili nasprotovanje dvigu premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in privatizaciji zdravstva.

Onkolog Luka Čavka in predstavnica portala spol.si Maja Peharc sta opozorila na pomen javnega zdravstva in problematično dogajanje na področju ginekologije. V zadnjem času se namreč ženske spopadajo z nedostopnostjo do ginekoloških obravnav, saj vedno težje pridejo do svojega ginekologa, je dejala Peharc. "Zato podpiramo vsako prizadevanje za ohranjanje javnega, vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije dostopnega zdravstvenega varstva," je dodala.

Od ministrstva so udeleženci pohoda pot nadaljevali pred Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kjer so opozorili, da zdravstvena blagajna pripada vsem prebivalcem, ki vanjo vplačujejo, in da si je politika ne sme podrediti. "Preprečiti moramo vdor politikantstva in kapitala v organe za zdravstveno zavarovanje ter vztrajati na zastopstvu zavarovancev v njih. Politika pa naj z argumenti dokaže svojo trditev, da je v zavodu za zdravstveno zavarovanje največ koruptivnosti v zdravstvu," je dejala sindikalistka in članica skupščine ZZZS Nevenka Lekše.

Pohod so sklenili na Vilharjevi cesti

Nato so se v iniciativi odpravili do zavarovalnice Triglav, kjer so izrazili nasprotovanje dvigu premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, se zavzeli za njegovo ukinitev in opozorili na problematiko preskakovanja čakalnih vrst s pomočjo zasebnih zavarovanj.

Pohod so udeleženci sklenili na Vilharjevi cesti, kjer investitor Marko Bitenc načrtuje ureditev stanovanjske rezidence Carpe Diem. Na lokaciji deluje tudi Bitenčev Zdravstveni zavod zdravje, kjer operira tudi minister za zdravje Daniel Bešič Loredan. Tam so izvedli javno tribuno, kjer so predstavili vsebino svojih zakonskih predlogov.