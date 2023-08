Gasilec s tresočim glasom: Dotakne se te do srca #foto

"Iskreno povedano, ko gledaš po spletu in televiziji, je videti hudo, ko pa sam na terenu vidiš razdejanje in ko se srečaš z ljudmi, prizadetimi v poplavah, pa se te dotakne do srca," je s tresočim glasom povedal Mitja Cigale, gasilec Prostovoljnega gasilskega društva Rovte, enote Petkovec. Tako kot številna druga slovenska gasilska društva tudi oni te dni pomagajo odpravljati posledice poplav, v nedeljo pa bodo v domači vasi organizirali veselico in celoten izkupiček namenili ljudem, prizadetim v poplavah. Moči so združili tudi tamkajšnji kmetje in gradbeni podjetniki.

Gasilci in prostovoljci Petkovca nad Logatcem so se združili in priskočili na pomoč prizadetim v poplavah. Najbolj aktivni so tamkajšnji gasilci, ki so vsakodnevno na terenu. "Skoraj vsak dan gremo na teren z dvema enotama. Kar ne gre prek gasilske zveze, se organiziramo sami," je povedal gasilec s Petkovca Mitja Cigale, ki se je skupaj z društvom te dni že večkrat odpravil na pomoč ljudem v stiski.

"Iskreno povedano, ko gledaš po spletu in televiziji, je videti hudo, ko pa sam na terenu vidiš razdejanje in ko se srečaš z ljudmi, prizadetimi v poplavah, pa se te dotakne do srca," je s tresočim glasom povedal sogovornik in dodal: "Slovenci smo lahko ponosni. Znova smo dokazali, da znamo stopiti skupaj."

Na terenu primanjkuje gradbenih strojev

Na terenu so opazili, da primanjkuje gradbenih strojev, predvsem manjših, s katerimi je mogoče priti na težko dostopne terene. Tu so jim na pomoč priskočili lokalni gradbeniki in jim posodili gradbene stroje. Danes sta na terenu v Savinjski dolini gasilec in prostovoljec, ki delata z manjšim gradbenim strojem, je še pojasnil Cigale.

Celoten izkupiček gre v dobrodelne namene

Za prizadete v poplavah bodo zbirali tudi sredstva. "Včeraj, ko smo se peljali domov iz Savinjske doline, natančneje iz Mozirja, je kolega predlagal, da bi bila letošnja veselica, ki jo imamo vsako leto drugi teden avgusta, dobrodelna. Takoj, ko smo se vrnili, smo sklicali sestanek. Prišla je vsa vas in ideji ni nasprotoval prav nihče. To moramo izpeljati," je bil odločen in dodal, da bo celoten izkupiček veselice namenjen prizadetim v poplavah.

"Naš poveljnik in predsednik društva je stopil v stik z gasilskimi društvi v najbolj prizadetih krajih. Le na ta način bo denar lahko prišel v prave roke," je še pojasnil Cigale.

Skupaj so stopili tudi kmetje in nabrali krmo za živali. "Ravno včeraj je s pomočjo Obrtne zbornice Logatec, ki je ponudila prevoz, s Petkovca v Mozirje odpeljal prvi tovornjak, napolnjen s krmo. V prihodnjih dneh bomo zbrali še za en tovornjak krme."