Ganljivo pismo v spomin na 30-letnika: "Zakaj ravno Luka na domačem igrišču?"

Člani alpinističnega odseka Mojstrana so se z ganljivim zapisom na Facebooku poslovili od njihovega člana, 30-letnega gornika, ki je v ponedeljek umrl v tragični gorski nesreči. Kot so zapisali, je okolica narekovala, da bo Luka vedno del sivih strmin in belih višin, saj je imel neizmerno strast in ljubezen do gora. Ponedeljek je bil zelo boleč in nepredstavljiv, so še zapisali.

Na območju Špikovega Grabna v občini Kranjska Gora se je v ponedeljek okoli 11. ure zgodila tragična gorska nesreča, v kateri sta bila udeležena gornika, stara 30 in 44 let. Smučala sta z vrha Male Ponce proti Špikovemu Grabnu, kjer smučanje ni bilo več mogoče, sta morala opraviti spust po vrvi prek skalnega skoka. Pri spustu v Špikov graben je 30-letnika zajel snežni plaz in ga odnesel 300 metrov nižje čez skalni skok skupaj s sidriščem. Po padcu je ostal zakopan pod težkim snegom in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl.

Člani alpinističnega odseka Mojstrana so svojemu članu v spomin napisali ganljivo pismo.

"Že ob rojstvu si se ozrl v mogočna pobočja Prisanka in Razorja, v sive strmine in bele višine. Okolica je narekovala, da boš vedno del njih. S smučmi ob robu količka, globoko potopljenimi v vrhunskem pršiču ali z robnikom naslonjenimi na strmo steno. S plezalkami na stopih ostrega apnenca, z njimi na nogi pri sestopu iz preplezane smeri ali v barvni paleti umetnih oprimkov, iskajoč popoln stop. Tvoja pot je leta 2016 zavila tudi na naš alpinistični odsek. Mlada moč, nove in nore ideje, iskreno prijateljstvo in humor.

Je nora ideja, da si že kot tečajnik skupaj z inštruktorjem splezal prvenstveno smer v steni Bukovca? Je mlada moč, da si kot pripravnik splezal legendarno smer Klin v steni Aniča kuka?

Je nora ideja, da sestop iz smeri opraviš kar s plezalkami, da prihraniš na teži? Hvala za vse prisrčne večere, kjer se je "rolala" glasba po tvojem okusu in v kateri smo vsi neizmerno uživali.

Senja leta 2018 pa je v tebi dokončno potrdila tisto, po čemer si najbolj hrepenel, pa v času smučarskega tekmovalnega ritma ni bilo časa, po iskanju novih smučarskih linij v gorah in popolnih zavojih v njih. Domače igrišče si poznal do potankosti, znanje nadgrajeval iz leta v leto. Nič ni bilo prepuščeno naključju. Večkrat si vprašal tudi za nasvet.

Ponedeljek je bil boleč, zelo boleč in nepredstavljiv, pa vendarle se je zgodil. Čemu, zakaj, zakaj ravno Luka na domačem igrišču. Strast in ljubezen do gora je bila neizmerna in živeli bosta naprej s tabo tudi v onostranstvu. Abzajlov bo še mnogo kot tudi novih smučarskih linij. Dragi Luka, verjamemo, da nam jih nekoč pokažeš," so zapisali v AO Mojstrana in izrekli iskreno sožalje vsem svojcem in prijateljem.