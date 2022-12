Finančni minister: Ta zakon je tako slab, da je neizvedljiv

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki ga je DZ sprejel letos spomladi pred aprilskimi volitvami, določa jamstva države mladim do 38 let in mladim družinam ob prvem reševanju stanovanjske problematike. Posojila s tem jamstvom od 5. novembra zagotavljajo banke, ki so se odzvale na julija objavljeno povabilo SID banke k oddaji ponudb za dodelitev jamstvene kvote.

"Izkupiček je nikakršen"

Od skupaj 300 milijonov evrov predvidene letne vsote so razdelili 28 milijonov državne jamstvene kvote. "Izkupiček je nikakršen," je danes v DZ dejal Boštjančič. Na podlagi zakona ni bilo podeljeno še niti eno posojilo, za 300-milijonsko letno kvoto pa so zanimanje izkazale le tri banke in ena hranilnica v skupni višini 28 milijonov evrov, je dodal.

O izvajanju zakona je finančnega ministra vprašal Andrej Hoivik. "Kakšno je stališče vašega ministrstva glede modela državnih pomoči pri nakupu lastnih stanovanj za mlade?" je zanimalo poslanca SDS, ki je vprašal še, ali vlada predvideva še kakšne spodbude za mlade pri prvem reševanju stanovanjske problematike.

Boštjančič je odgovoril, da so banke sicer poročale, da morebitni posojilojemalci izkazujejo večje povpraševanje po teh posojilih, a je bilo to po njegovem mnenju predvsem posledica medijskih objav o novem zakonu. "Splošna ugotovitev je, da je bil zakon o jamstveni shemi za mlade kljub številnim pripombam in opozorilom ministrstva za finance sprejet tik pred volitvami izključno s političnim motivom in zavajanjem volivcev," je poudaril.

Boštjančič: Zakon je tako slab, da se ga ne izplača popravljati

Da jamstvena shema ni zaživela, je po njegovem mnenju krivo predvsem dejstvo, da posojilojemalec, ki mu banka lahko odobri zaprošeni znesek posojila po redni ponudbi, pravzaprav ni upravičen do posojila z jamstvom. Drugi pomemben razlog je, da zakon zahteva 20 odstotkov lastne udeležbe, pri čemer taki posojilojemalci sploh nimajo dovolj lastnih sredstev, je dodal.

Zakon je po njegovih besedah tako slab, da se ga niti ne izplača popravljati. Bodo pa skupaj z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili stanovanjsko shemo, o kateri je v DZ govoril že pred meseci in naj bi pospešila gradnjo stanovanj. Predstavili jo bodo v nekaj tednih.