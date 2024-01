Fides na pogajanjih pričakuje ministrico, ta jim odgovarja #video

V Fidesu so prepričani, da se z neudeležbo Prevolnik Ruplove na pogajanjih kaže mačehovski odnos te vlade do težav v javnem zdravstvenem sistemu.

Zdravniški sindikat Fides na pogajanjih z vladno stranjo pričakuje ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel. Pojasnili so še, da zaostrovanje stavke pomeni, da bodo dosledno izvajali zgolj z zakonom obvezne delovne procese, medtem ko so do zdaj zaradi uvidevnosti do pacientov delali več.

V Fidesu so prepričani, da se z neudeležbo Prevolnik Ruplove na pogajanjih kaže mačehovski odnos te vlade do težav v javnem zdravstvenem sistemu. "Če se spomnimo, je bila to še pred kratkim prioriteta vlade. Kot kaže, so bile to samo prazne besede premierja Roberta Goloba," so sporočili iz Fidesa.

Doslej so bili zdravniki zelo uvidevni do pacientov in so delali več

Zaostrovanje stavke po njihovih navedbah pomeni samo to, da bodo dosledno izvajali zgolj z zakonom obvezne delovne procese med stavko. Doslej so bili zdravniki namreč zelo uvidevni do pacientov in so delali več, kot je zahtevani minimum, so navedli. V času zdravniške stavke se izvajajo zgolj tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt, so še dodatno pojasnili.

"Trditev vladnega pogajalca, da danes ni pogajanj zaradi sindikata Fides, tudi ne drži. Premor so si vzeli vladni pogajalci zato, ker nimajo mandata za nadaljevanje pogajanj," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ministrica pojasnjuje, da nima mandata za pogajanja

Ministrica Valentina Prevolnik Rupel je sicer na današnji novinarski konferenci po seji vlade pojasnila, da se pogajanj s Fidesom ne udeležuje, saj pogajalsko skupino na strani vlade po sklepu vlade vodi ministrstvo za javno upravo in sama nima mandata za pogajanja. Dodala je, da je stavka zdravnikov seveda zakonita, a za bolnike ni dobra. Poudarila je, da pogajanja med vlado in zdravniškim sindikatom Fides potekajo aktivno in skoraj vsakodnevno. Zato je Fides pozvala, naj stavko vsaj zamrzne.

Poglejte, kaj je povedala:

Vlada in zdravniški sindikat Fides "se aktivno in skoraj vsakodnevno pogajata o stavkovnih zahtevah, to so višje plače za del zdravnikov", je dejala ministrica. Glede na to, da pogajanja potekajo aktivno in vsakodnevno, pa si želi in poziva Fides, "da stavko vsaj zamrzne in da se pogajanja aktivno nadaljujejo v dobro pacientov in v dobro javnega zdravstvenega sistema". Kot je dejala, stavka omejuje dostopnost bolnikov do zdravstvenih storitev in še dodatno podaljšuje že tako dolge čakalne dobe. Ob tem pa se je zahvalila vsem tistim zdravnikom, "ki kljub Fidesovemu vztrajanju pri velikem in takojšnjem dvigu plač ter vztrajanju pri stavki požrtvovalno in odlično opravljajo svoje delo".

Prevolnik Ruplova je tudi izpostavila, da so z ekipo na ministrstvo za zdravje prišli zato, da pripravijo in vpeljejo ukrepe, ki bi bolnikom zagotovili boljšo dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev. Stavka njene ekipe ni ustavila in nadaljujejo pripravo ukrepov, ki so si jih zastavili, je zagotovila. Kot je dodala, pa jo skrbi, da bi lahko stavka zamaknila sprejetje in vpeljavo teh ukrepov, saj je za njihovo vpeljavo potrebno sodelovanje vseh deležnikov v zdravstvenem sistemu, tudi zdravnikov. "Vlada bo naredila vse, da pogajanja čim prej zaključimo in da bi pacienti stavko čim manj občutili," napoveduje ministrica.

Na današnji seji je sicer vlada odločila, da bo pogajanja za plačni steber za zdravstvo in socialno varstvo vodil minister za javno upravo Franc Props. Ta je bil na novinarski konferenci po seji vlade precej oster: "170.000 javnih uslužbencev je pristalo na to, da se zamakne realizacija dogovorjenih sporazumov s 1. januarja 2024 na 1. januar 2025 zaradi okoliščin, v katerih smo bili sredi avgusta lanskega leta, razen Fidesa, ki vztraja in tega datuma ne želi premakniti, če ne dobi za to ustrezne finančne odmene, kar je pa za vladno stran nesprejemljivo."

Zdravniki in zobozdravniki so v ponedeljek začeli stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Po sredinih pogajanjih z vladno stranjo so v Fidesu napovedali še zaostritev stavke. Vladni strani pa očitajo, da ponuja le "obljubo, da se bo začela o že dogovorjenem ponovno pogajati v prihodnje, brez predlogov, ki bi bili zavezujoči, in brez konkretnih jamstev."