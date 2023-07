Fajonova v Bruslju: Ne smemo dovoliti, da to postane kolateralna škoda geopolitičnih napetosti

Ministrica Tanja Fajon je poudarila, da se mora EU zavezati dolgoročni podpori Ukrajini s finančno, gospodarsko in vojaško pomočjo kot tudi s pomočjo pri obnovi Ukrajine, pri razminiranju ter skrbi za najranljivejše žrtve vojne, predvsem ženske in otroke.

Ministrica Tanja Fajon je poudarila, da se mora EU zavezati dolgoročni podpori Ukrajini s finančno, gospodarsko in vojaško pomočjo kot tudi s pomočjo pri obnovi Ukrajine, pri razminiranju ter skrbi za najranljivejše žrtve vojne, predvsem ženske in otroke. Foto: Guliverimage

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se je v Bruslju udeležila zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve, kjer so ministri podprli dolgoročne varnostne zaveze Ukrajini. Osredotočili so se na iskanje rešitev pri upravljanju s prehransko krizo kot posledice odločitve Rusije za prekinitev sodelovanja v dogovoru za izvoz žita iz Ukrajine prek Črnega morja. Pred zasedanjem so se srečali tudi z visokim komisarjem OZN za človekove pravice, ki mu je ministrica dejala, da "ne smemo dovoliti, da človekove pravice postanejo kolateralna škoda geopolitičnih napetosti".

Člani Sveta EU za zunanje zadeve so tudi tokratno zasedanje začeli z razpravo o ruski agresiji na Ukrajino. Ministrica Tanja Fajon je poudarila, da se mora EU zavezati dolgoročni podpori Ukrajini s finančno, gospodarsko in vojaško pomočjo kot tudi s pomočjo pri obnovi Ukrajine, pri razminiranju ter skrbi za najranljivejše žrtve vojne, predvsem ženske in otroke. Pri tem je še poudarila: "Samo močna, enotna in stabilna EU lahko zagotavlja dolgoročno podporo Ukrajini." Glede odločitve Rusije, da prekine sodelovanje v dogovoru za izvoz žita iz Ukrajine, pa je povedala: "Rusijo pozivamo, da v izogib poslabšanja svetovne prehranske varnosti, kar bo zelo prizadevalo najranljivejše prebivalce Afrike, spremeni svojo odločitev in nadaljuje s sodelovanjem v dogovoru."

Danes je @vladaRS na predlog @MZEZ_RS namenila 2,5 milijona EUR za nujno humanitarno pomoč Ukrajini 🇺🇦 in državam, ki se soočajo s posledicami vojne na področju prehranske varnosti. — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) July 20, 2023

V Sloveniji zadovoljni z nekaterimi koraki, ki jih je Turčija naredila v zadnjem času

Velik del razprav na zasedanju so ministrice in ministri namenili obravnavi odnosov med EU in Turčijo. "V Sloveniji smo zadovoljni z nekaterimi pozitivnimi koraki, ki jih je Turčija naredila v zadnjem času oziroma po nazadovanju v zadnjih desetih letih na področju človekovih pravic in spoštovanja evropskih vrednot. Upamo, da je to znak, da si želi z EU vzpostaviti tesnejše sodelovanje. Ne nazadnje je Turčija naša strateška partnerica na področju varnosti, povezljivosti in energije, ki ima pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti v regiji, vključno z migracijami," je poudarila ministrica.

MZEZ @tfajon na #FAC: "#Turčija 🇹🇷 je naša strateška partnerica na številnih področjih (varnost, povezljivost itd.) Nadgradnja okvira sodelovanja, ki je bil določen junija 2021, je dvosmeren proces, vključno s spoštovanjem resolucij VS #OZN, vrednot #EU 🇪🇺 in človekovih pravic." pic.twitter.com/VAD0u6X5UK — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) July 20, 2023

V razpravi z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom, ki se je ministrom pridružil v razpravi prek videopovezave, je ministrica Fajonova poudarila pomen skupnih korakov EU in ZDA pri zagotavljanju stabilnosti na Zahodnem Balkanu.

Pred zasedanjem so se ministri na neformalnem zajtrku srečali z visokim komisarjem Organizacije združenih narodov (OZN) za človekove pravice Volkerjem Türkom. Ministrica mu je zagotovila podporo Slovenije pri naslavljanju ključnih izzivov, s katerimi se sooča ves svet, med njimi podnebne spremembe, demografski izzivi in digitalizacija. Pri tem je poudarila, da so to tudi teme, ki jim bo Slovenija kot nestalna članica Varnostnega sveta OZN namenjala posebno pozornost. "Ne smemo dovoliti, da človekove pravice postanejo kolateralna škoda geopolitičnih napetosti. Ponosna sem, da so človekove pravice eden ključnih stebrov naše zunanje politike in da je Slovenija 'motor' prizadevanj za priznanje pravice do čistega, zdravega in trajnostnega okolja," je na srečanju poudarila ministrica Fajon.

Od BiH pričakuje, da bo ambiciozno izvajala reforme, potrebne za članstvo v EU

Ministri so sprejeli tudi sklepe o prioritetah EU za zasedanje Generalne skupščine OZN in sklepe o vmesnem pregledu akcijskega načrta EU o človekovih pravicah in demokraciji.

Dan pred zasedanjem Sveta EU za zunanje zadeve je ministrica sodelovala na 5. srečanju stabilizacijsko-pridružitvenega sveta, na katerem je bil opravljen pregled napredka Bosne in Hercegovine na njeni integracijski poti v EU. "Slovenija si je močno prizadevala za to, da je Bosna in Hercegovina lani dobila status kandidatke. Zdaj pričakujemo, da bo zelo ambiciozno izvajala potrebne reforme, ki so nujno potrebne za to, da do konca leta začne pristopna pogajanja za članstvo v EU," je v izjavi za medije povedala ministrica.