Fajonova: V tem trenutku si ne upam napovedati rezultata

Zunanja ministrica Tanja Fajon ostaja zmerna optimistka glede uspeha slovenske kandidature za nestalno članico Varnostnega sveta ZN v letih 2024 in 2025. Slovenija mora do 6. junija, ko bo v ZN glasovanje, pridobiti podporo 129 držav, trenutno pa je glavnina dela usmerjena v pridobivanje podpore afriških držav.

"V tem trenutku si ne upam napovedati rezultata, a ostajam zmerna optimistka," je ministrica danes dejala v pogovoru z novinarji v Ljubljani. Povedala je, da malo manj kot tri mesece pred glasovanjem zlasti intenzivno delajo v Afriki.

Njen posebni odposlanec za kandidaturo za Varnostni svet Franc But je tako v Adis Abebi, kjer ima sedež Afriška unija. V etiopski prestolnici bo Slovenija kmalu odprla tudi svoje veleposlaništvo, a to se ne bo zgodilo do glasovanja v ZN. Bo pa Slovenija sredi aprila gostila že 12. konferenco Dan Afrike, ki naj bi se je udeležilo tudi nekaj ministrov afriških držav.

V svoji kampanji Slovenija veliko stavi na zeleno, vključno z vodno diplomacijo, ter izpostavlja koristi umetne inteligence, vse to pa so stvari, ki so zanimive tudi za države globalnega juga oziroma manjše države, poudarjajo na zunanjem ministrstvu (MZEZ).

Fajonova prihodnji mesec v Afriko

Ministrica Fajonova prihodnji mesec načrtuje novo pot v Afriko, še ta mesec pa bo skupaj s predsednico Natašo Pirc Musar, ki se je dejavno vključila v prizadevanja za iskanje podpore, odpotovala na ZN v New York na konferenco o vodi.

Iz vzhodnoevropske skupine držav se za sedež nestalne članice poleg Slovenije poteguje Belorusija. Mogoče je, da bo pred glasovanjem kandidaturo vložila še kakšna država, omenjala se je celo možnost, da bi kandidaturo vložila Ukrajina. A po navedbah virov na zunanjem ministrstvu za zdaj ni indicev, da bi se za kandidaturo poleg Slovenije in Belorusije odločila še kakšna država.

Viri na MZEZ pravijo, da trenutno ni zaznati zelo intenzivnega lobiranja Belorusije oziroma njene glavne zaveznice Rusije. Seveda pa zlasti v Afriki nikakor ne gre spregledati velikega ruskega gospodarskega vpliva, dodajajo.

Slovenija se pri pridobivanju podpore za zdaj zanaša na lastne sile in ne na pomoč katere od večjih držav, recimo ZDA, so še povedali viri na MZEZ.