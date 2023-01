Fajonova: Črna gora lahko ob neimenovanju ustavnih sodnikov skrene z evropske poti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je v izjavi za STA pojasnila slovenska zunanja ministrica, ki je Črno goro v zadnjem mesecu dni obiskala dvakrat, bo v začetku februarja v tej zahodnobalkanski državi že šesti poskus imenovanja manjkajočih ustavnih sodnikov.

"Če bi ta šesti poizkus spodletel, je velika nevarnost, da Črna gora resno skrene s svoje evropske poti," je Fajonova povedala ob prihodu na današnje zasedanje. Ta poskus je po njenem mnenju ključen za napredek države na poti v EU, saj si je brez ustavnega sodišča težko zamisliti poštene predsedniške volitve, ki so napovedane za marec. Najverjetneje pa bodo Črnogorci odšli tudi na predčasne parlamentarne volitve, je povedala ministrica.

O možnosti ustavitve pristopnih pogajanj s Črno goro ni želela govoriti, saj pričakuje, da bo Črna gora imenovala manjkajoče ustavne sodnike. Povedala je, da so postopki stekli, kandidatov pa je bistveno več kot kadarkoli prej.

"To kaže na zavedanje v Črni gori, da je treba ta korak izpolniti," je dejala ministrica Fajonova, ki se je decembra skupaj z avstrijskim kolegom Alexandrom Schallenbergom v Podgorici mudila v imenu visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella. Vodja slovenske diplomacije je državo obiskala tudi sredi tega meseca.

Zunanja ministra Slovenije in Avstrije bosta danes kolegom iz drugih članic Unije poročala o svojem obisku v Črni gori, ki se je znašla v hudi politični in institucionalni krizi.

O dogajanju v Črni gori in drugih zahodnobalkanskih državah, ki jih je obiskala v zadnjih mesecih, bo danes ministrica govorila tudi na dvostranskih srečanjih z evropskim komisarjem za širitev Oliverjem Varhelyijem in posebnim odposlancem EU za dialog med Srbijo in Kosovom Miroslavom Lajčakom.