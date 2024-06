So kriminalci lahko politiki? Kaj lahko storijo volivci, če politiki lažejo? In zakaj je integriteta politikov sploh pomembna? "Treba se je zavedati, da so protikorupcijski standardi – integriteta, nasprotje interesov, nezdružljivost funkcij, omejitve poslovanja, lobiranje, transparentnost premoženja in podobno – najboljši imunski sistem družbe tako proti korupciji kot drugim nemoralnim praksam," poudarjajo pri komisiji za preprečevanje korupcije.

Ker se ravno zaključuje predvolilna kampanja za evropske volitve, je treba spomniti na primer Zorana Thalerja, ki je bil kot evropski poslanec zaradi korupcijske afere leta 2011 prisiljen odstopiti. Novinarji britanskega časnika The Sunday Times so mu pod krinko lobiranja ponudili podkupnino, ki jo je Thaler, poslanec iz vrst Socialnih demokratov, sprejel.

Zgodba je dobila epilog tudi v Sloveniji. Thaler je v domovini priznal krivdo glede očitkov jemanja podkupnine. Ljubljansko okrožno sodišče mu je zato izreklo kazen v višini dveh let in pol "vikend" zapora, 32.250 evrov denarne kazni ter petletno prepoved opravljanja javne funkcije.

"Moralno ravnanje kandidatov za javne funkcije je temeljni pogoj za krepitev integritete in zaupanja v družbenih strukturah," so na vprašanje Siol.net, zakaj je integriteta politikov sploh pomembna, odgovorili pri komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).

Pri komisiji tudi poudarjajo, da javnost od kandidatov in nosilcev najvišjih funkcij prav zato upravičeno pričakuje vedenje, ki je dober vzor vsem družbenim akterjem. To vključuje dosledno spoštovanje zakonodaje, transparentnost delovanja in odgovornost pri preprečevanju kakršnekoli oblike korupcije.

"Trenutno je edina sankcija za kršitev integritete, da osebe s pravnomočno ugotovljenimi kršitvami integritete ne morejo postati člani uprave in nadzornega sveta SDH oziroma člani nadzornih svetov družb v upravljanju SDH," opozarjajo pri KPK, ki jo vodi Robert Šumi. Foto: Bojan Puhek

"Na komisiji se zato zavzemamo za ustreznejše zakonsko predpisano sankcioniranje kršitev tako integritete kot drugih institutov zakona o integriteti in preprečevanju korupcije," še poudarjajo pri KPK. Trenutno je edina sankcija za kršitev integritete, da osebe s pravnomočno ugotovljenimi kršitvami integritete ne morejo postati člani uprave in nadzornega sveta SDH oziroma člani nadzornih svetov družb v upravljanju SDH.

"To področje je pri voljenih funkcionarjih praviloma prepuščeno politično-osebni odgovornosti kršitelja," opozarjajo pri KPK. Po mnenju komisije bi s takšno nadgradnjo zakonodajnega okvira lahko učinkoviteje zagotavljali, da vodilni predstavniki v družbi ne bi le izpolnjevali, ampak presegali minimalne standarde integritetnega delovanja, kar je ključno za ohranjanje in krepitev zaupanja javnosti v demokratični sistem.

"Predvsem je treba v praksi dosledno uresničevati veljavno zakonodajo in se zavedati, da so protikorupcijski standardi – integriteta, nasprotje interesov, nezdružljivost funkcij, omejitve poslovanja, lobiranje, transparentnost premoženja in podobno – najboljši imunski sistem družbe tako proti korupciji kot drugim nemoralnim praksam," so zapisali pri KPK.

Kaj pravijo stranke?

Gibanje Svoboda

Gibanje Svoboda

Če bodo vaše kandidate v primeru izvolitve ujeli na laži, ali bodo odstopili? Neetična ravnanja članov oziroma kršitve kodeksa obravnava izvršni odbor Gibanja Svoboda. V 21. členu kodeksa so zapisani tudi postopki v primeru kršenja. Kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli na laži (pri čemer je laganje opredeljeno tudi kot eno od dejanj, ki predstavlja kršitev integritete)? Evropski parlament je sprejel kodeks ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v zvezi z integriteto in preglednostjo, ki ureja tudi področje kršenja integritete. Smiselno bi bilo razmisliti, da se kršitve javno objavijo, da se zagotovi transparentnost ter ohranita zaupanje in odgovornost do volivcev. Vsaka kršitev mora biti ustrezno sankcionirana, da ohranimo zaupanje javnosti v politični sistem. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve javno prijavljali lobistične stike? Da. K temu jih zavezuje tudi kodeks ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v zvezi z integriteto in preglednostjo, ki določa, da se lahko sestanejo le z zastopniki interesov, ki so vpisani v registru za preglednost, vzpostavljenim z medinstitucionalnim sporazumom o obveznem registru za preglednost, in načrtovan sestanek objavijo tudi na spletu. Kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli pri neprijavljanju lobističnih stikov? Sankcije so določene v kodeksu ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v zvezi z integriteto in preglednostjo. Ali so bili vaši kandidati za evropske poslance v preteklosti obsojeni, kaznovani oziroma so sodni ali regulatorni organi pri njih ugotovili pravnomočno kršitev zakonodaje? Ne. Ali so osebe, ki so bile obsojene ali kakorkoli zaznamovane, po mnenju vaše stranke primerne za funkcijo evroposlancev? Po mnenju stranke Gibanje Svoboda bi bilo za vsako javno funkcijo treba predložiti potrdilo o nekaznovanosti. Ali so kandidati vaše stranke za evroposlance pripravljeni razkriti svoje premoženjsko stanje? Nekateri kandidati GS za evropskega poslanca že zdaj opravljajo funkcije, ki po zakonu zahtevajo poročanje o premoženju KPK. Kar je več od tega, je odločitev vsakega posameznika.



Slovenska demokratska stranka (SDS) Če bodo vaše kandidate v primeru izvolitve ujeli na laži, ali bodo odstopili? Oziroma kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli na laži (pri čemer je laganje opredeljeno tudi kot eno od dejanj, ki predstavlja kršitev integritete)? Laganje o čem? Pričakujemo, da bodo naši poslanci upoštevali poslovnik Evropskega parlamenta in ključne dokumente stranke SDS. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve javno prijavljali lobistične stike? Kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli pri neprijavljanju lobističnih stikov? Pričakujemo, da bodo sledili pravilom iz poslovnika Evropskega parlamenta. Ali so bili vaši kandidati za evropske poslance v preteklosti obsojeni, kaznovani oziroma so sodni ali regulatorni organi pri njih ugotovili pravnomočno kršitev zakonodaje? Naša kandidatna lista je bila potrjena na DVK, kar pomeni, da zadostuje vsem pravilom v Republiki Sloveniji. Ali so osebe, ki so bile obsojene ali kakorkoli zaznamovane, po mnenju vaše stranke primerne za funkcijo evropskih poslancev? Držimo se zakonodaje Republike Slovenije. Ali so kandidati vaše stranke za evroposlance pripravljeni razkriti svoje premoženjsko stanje? Vsi, ki bodo izvoljeni, bodo v skladu s pravili o svojem premoženjskem stanju poročali KPK.



Vesna – zelena stranka Če bodo vaše kandidate v primeru izvolitve ujeli na laži, ali bodo odstopili? Oziroma kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli na laži (pri čemer je laganje opredeljeno tudi kot eno od dejanj, ki predstavlja kršitev integritete)? Naše kandidate odlikuje visoka stopnja integritete. Ne lažemo in ne dajemo lažnih obljub. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve javno prijavljali lobistične stike? Kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli pri neprijavljanju lobističnih stikov? Vsi naši kandidati so zavezani k visokim standardom integritete in bodo transparentno poročali o vseh lobističnih stikih. Evropski parlament tukaj ne bi smel delati izjem in bi moral kršitve ustrezno sankcionirati. Ali so bili vaši kandidati za evropske poslance v preteklosti obsojeni, kaznovani oziroma so sodni ali regulatorni organi pri njih ugotovili pravnomočno kršitev zakonodaje? Ne, pri nikomer. Ali so osebe, ki so bile obsojene ali kakorkoli zaznamovane, po mnenju vaše stranke primerne za funkcijo evroposlancev? Ne. Glede na to, da je treba že za nižjerangirana delovna mesta v javnem sektorju predložiti potrdilo o nekaznovanosti, bi to moralo veljati tudi za politike. Ali so kandidati vaše stranke za evroposlance pripravljeni razkriti svoje premoženjsko stanje? Da.



Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) in Dobra država Če bodo vaše kandidate v primeru izvolitve ujeli na laži, ali bodo odstopili? Da. Kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli na laži (pri čemer je laganje opredeljeno tudi kot eno od dejanj, ki predstavlja kršitev integritete)? Dokazana laž mora biti razlog za odstop. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve javno prijavljali lobistične stike? Da, v skladu s pravili. Kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli pri neprijavljanju lobističnih stikov? V skladu z zakonodajo, ki ureja predmetno področje. Ali so bili vaši kandidati za evroposlance v preteklosti obsojeni, kaznovani oziroma so sodni ali regulatorni organi pri njih ugotovili pravnomočno kršitev zakonodaje? Ne. Ali so osebe, ki so bile obsojene ali kakorkoli zaznamovane, po mnenju vaše stranke primerne za funkcijo evroposlancev? Ne. Ali so kandidati vaše stranke za evroposlance pripravljeni razkriti svoje premoženjsko stanje? Da, v skladu s pravili.



Slovenska ljudska stranka (SLS) Če bodo vaše kandidate v primeru izvolitve ujeli na laži, ali bodo odstopili? Oziroma kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli na laži (pri čemer je laganje opredeljeno tudi kot eno od dejanj, ki predstavlja kršitev integritete)? SLS od vseh svojih kandidatov pričakuje polno zasledovanje usmeritev Slovenske ljudske stranke, kamor spada tudi zavezanost do ničelne tolerance korupcije in zavajanja volivcev. Od poslanca, ki teh zavez ne bi spoštoval, bomo zahtevali, da prevzame odgovornost za svoja dejanja, o tem pa odločajo organi stranke, v prvi vrsti častno razsodišče. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve javno prijavljali lobistične stike? Kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli pri neprijavljanju lobističnih stikov? Transparentnost pri lobističnih stikih je za SLS pomembna zaveza in od svojih kandidatov pričakujemo, da ji bodo v polnosti sledili kot do zdaj. Ali so bili vaši kandidati za evropske poslance v preteklosti obsojeni, kaznovani oziroma so sodni ali regulatorni organi pri njih ugotovili pravnomočno kršitev zakonodaje? Po našem vedenju ne. Ali so osebe, ki so bile obsojene ali kakorkoli zaznamovane, po mnenju vaše stranke primerne za funkcijo evroposlancev? O tem odločajo volivke in volivci. Ali so kandidati vaše stranke za evroposlance pripravljeni razkriti svoje premoženjsko stanje? Premoženjsko stanje bo prijavljeno v skladu z zakonodajo, v SLS se zavzemamo, da pristojne ustanove vse te prijave javno in transparentno objavijo.



Nova Slovenija – krščanski demokrati (NSi) Če bodo vaše kandidate v primeru izvolitve ujeli na laži, ali bodo odstopili? Oziroma kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli na laži (pri čemer je laganje opredeljeno tudi kot eno od dejanj, ki predstavlja kršitev integritete)? Vsak politik bi moral paziti na to, da v javnosti uživa čim višjo stopnjo integritete. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve javno prijavljali lobistične stike? Kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli pri neprijavljanju lobističnih stikov? V primeru izvolitve bodo poslanci NSi ravnali v skladu z veljavno zakonodajo. Ali so bili vaši kandidati za evropske poslance v preteklosti obsojeni, kaznovani oziroma so sodni ali regulatorni organi pri njih ugotovili pravnomočno kršitev zakonodaje? Ne. Ali so osebe, ki so bile obsojene ali kakorkoli zaznamovane, po mnenju vaše stranke primerne za funkcijo evroposlancev? Osebe, ki so bile v preteklosti obsojene zaradi kaznivih dejanj, niso najprimernejše za poslanske funkcije. Ali so kandidati vaše stranke za evroposlance pripravljeni razkriti svoje premoženjsko stanje? Kandidati NSi premoženje razkrivajo skladno z veljavno zakonodajo.



Levica Če bodo vaše kandidate v primeru izvolitve ujeli na laži, ali bodo odstopili? Oziroma kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli na laži (pri čemer je laganje opredeljeno tudi kot eno od dejanj, ki predstavlja kršitev integritete)? V Levici smo zavezani najvišjim standardom integritete. Prav tako naši kandidati. Vsekakor velja domneva nedolžnosti do pravnomočne sodbe. V takih primerih bi moral posameznik odstopiti in nositi posledice nedopustnega ravnanja, če mu je s pravnomočno sodbo dokazano, da je kršil integriteto in storil koruptivno dejanje. Na žalost je področje integritete in preprečevanja korupcije sivo območje, s katerim bi se morali spopasti. Tako na evropski kot državni ravni. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve javno prijavljali lobistične stike? Kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli pri neprijavljanju lobističnih stikov? Da. V skladu z zakonodajo. Ali so bili vaši kandidati za evropske poslance v preteklosti obsojeni, kaznovani oziroma so sodni ali regulatorni organi pri njih ugotovili pravnomočno kršitev zakonodaje? Vsi kandidati imajo podpisane izjave o nekaznovanosti. Ali so osebe, ki so bile obsojene ali kakorkoli zaznamovane, po mnenju vaše stranke primerne za funkcijo evroposlancev? Ne. Ali so kandidati vaše stranke za evroposlance pripravljeni razkriti svoje premoženjsko stanje? V primeru izvolitve so vsi kandidati pripravljeni razkriti svoje premoženjsko stanje.



Socialni demokrati (SD) Če bodo vaše kandidate v primeru izvolitve ujeli na laži, ali bodo odstopili? Oziroma kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli na laži (pri čemer je laganje opredeljeno tudi kot eno od dejanj, ki predstavlja kršitev integritete)? Skladno s statutom stranke Socialni demokrati se morajo vsi člani vzdržati samovoljnega ravnanja, ki je v nasprotju s politiko stranke, ali škodovanju delovanju stranke oziroma njenemu ugledu. V primeru, kot ga omenjate, bi ravnali skladno s statutom stranke, primer pa bi najverjetneje obravnaval nadzorni odbor SD. Postopke imamo v stranki jasno določene, tudi prevzem objektivne oziroma subjektivne odgovornosti. Odločitev o morebitnem odstopu lahko v takšnih primerih posameznik sprejme zgolj sam. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve javno prijavljali lobistične stike? Kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli pri neprijavljanju lobističnih stikov? Da. Skladno z internimi pravili Evropskega parlamenta morajo poslanci in zaposleni v svojih pisarnah prijaviti vsak lobistični stik, ki je tudi javno objavljen na spletnih straneh Evropskega parlamenta. Za lobistične stike v Sloveniji pa te prijaviti KPK. Oba aktualna poslanca se pravil, tako slovenskih kot evropskih, strogo držita, kar v stranki pričakujemo tudi od vseh potencialno izvoljenih evropskih poslank in poslancev. Ali so bili vaši kandidati za evropske poslance v preteklosti obsojeni, kaznovani oziroma so sodni ali regulatorni organi pri njih ugotovili pravnomočno kršitev zakonodaje? Ne. Ali so osebe, ki so bile obsojene ali kakorkoli zaznamovane, po mnenju vaše



Državljansko gibanje Resni.ca

Če bodo vaše kandidate v primeru izvolitve ujeli na laži, ali bodo odstopili? Oziroma kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli na laži (pri čemer je laganje opredeljeno tudi kot eno od dejanj, ki predstavlja kršitev integritete)? V primeru, da bi bili naši kandidati ujeti na škodljivi laži, bi bili pozvani k odstopu. Podpiramo stroge sankcije za kršitve integritete, vključno z odvzemom mandata. Izrednega pomena je, da se kot laž ne prikazujejo politična prepričanja ali pa da gre le za medijski linč ter etiketiranje političnih konkurentov. Ali bodo vaši kandidati v primeru izvolitve javno prijavljali lobistične stike? Kakšne sankcije bi morale čakati evropske poslance, ki bi jih ujeli pri neprijavljanju lobističnih stikov? Naši kandidati bodo v primeru izvolitve javno prijavljali vse lobistične stike. Za neprijavljanje lobističnih stikov bi morali veljati strogi ukrepi in sankcije. Ali so bili vaši kandidati za evropske poslance v preteklosti obsojeni, kaznovani oziroma so sodni ali regulatorni organi pri njih ugotovili pravnomočno kršitev zakonodaje? Nobeden od naših kandidatov ni obsojen ali v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Verjamemo v integriteto in zakonitost delovanja svojih predstavnikov. Ali so osebe, ki so bile obsojene ali kakorkoli zaznamovane, po mnenju vaše stranke primerne za funkcijo evroposlancev? Pravnomočno obsojene osebe po mnenju naše stranke niso primerne za funkcijo evroposlancev. Ali so kandidati vaše stranke za evroposlance pripravljeni razkriti svoje premoženjsko stanje? Vsi naši kandidati so pripravljeni javno razkriti svoje premoženjsko stanje, da zagotovijo najvišjo stopnjo transparentnosti in zaupanja javnosti. Nazaj na vrh.