Erjavec: Vlada še naprej podpira dogovor ZN o migracijah

Vlada je danes razpravljala o globalnem dogovoru ZN o migracijah, ki bo sprejet decembra v Marakešu. Kot je v sredo dejal zunanji minister Miro Cerar, se mu zdi prav, da se vlada glede na spremenjene okoliščine znova opredeli do dogovora. Vlado namreč sestavlja nova koalicija, poleg tega je več držav odstopilo od dogovora ali ima pomisleke.

Pahor: Dogovor je sprejemljiv

Dogovor je kot sprejemljivega za Slovenijo podprl tudi predsednik republike Borut Pahor, ker da gre za prvi resen, sicer nezavezujoč poskus mednarodne skupnosti, da usklajeno ureja problem migracij. V skladu z določbo tega dogovora o polni suverenosti glede migracij pa naj Slovenija sporoči svoje zadržke ali dodatna pojasnila k dogovoru, je predlagal.

SDS, NSi in SNS dogovoru nasprotujejo

Jožef Horvat (NSi) je sicer v sredo na seji OZP opozoril, da bi vlada odločitev lahko sprejela šele po petkovi nujni seji odbora in izredni seji DZ prihodnjo sredo, ki so jo sklicali na predlog opozicijskih SDS, NSi in SNS, ki dogovoru nasprotujejo.

Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, kot je uradni naziv dokumenta, določa 23 ciljev za varnejši in bolj urejen pretok ljudi. Dogovor, katerega pripravo je Slovenija podprla, po navedbah slovenskega zunanjega ministrstva poudarja suvereno pravico držav, da same oblikujejo lastne migracijske politike. Je pravno nezavezujoč dokument in ne prinaša novih mednarodnopravnih obveznosti. V Marakešu bo sprejet z glasovanjem in ne s podpisom.