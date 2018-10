Je primerno, da slovenski policisti v migrante merijo z orožjem?

Na meji s Hrvaško, približno sedem kilometrov od mejnega prehoda Vinica, so policisti v sredo prijeli 11 prebežnikov, ki so mejo želeli prestopiti ilegalno, med njimi pa je bil tudi mlajši otrok. Bili so nenasilni in upoštevali vsa navodila policistov, ti pa so vanje ves čas merili z orožjem. S tem so sprožili burne odzive.

Dogajanje je posnela kamera RTV Slovenija, uporaba orožja pa naj bi bila del standardnega postopka, so dejali na policiji. Za dodatna pojasnila smo se obrnili na ministrstvo za notranje zadeve, a na naša vprašanja še niso odgovorili.

Kot je za oddajo Tarča povedal policist Anton Štubljar, vodja oddelka za državno mejo in tujce na Policijski postaji Novo mesto, morajo policisti pri migrantih najprej opraviti varnostni pregled.

"In že pred varnostnim pregledom je treba zagotoviti varnost policistu na tak način, da se tvori varnostni trikotnik. Po postopkih, ki jih imamo predpisane, morajo policisti opraviti varovanje tudi z orožjem. Na tak način zagotovimo nemoteno delo preostalih policistov, ki fizično pregledajo vsakega migranta posebej."

"Varovanje postopkov se lahko izvaja tudi z orožjem, ne govorim o tem, da merimo vanje, vendar je orožje uperjeno proti skupini in ne proti takemu posamezniku," je na vprašanje novinarke, ali je predpisano, da morajo meriti vanje, tudi če imajo otroka, odgovoril Štubljar.

Od julija do oktobra je bilo v letu 2018 na meji 4.954 prebežnikov, v istem obdobju lani jih je bilo 879. Foto: Bojan Puhek

Negativnih ali nasilnih izkušenj z migranti do zdaj novomeški policisti še niso imeli

Policist je še dejal, da do zdaj negativnih ali nasilnih izkušenj z migranti niso imeli, razen na območju Policijske postaje Metlika, ko je migrant skušal pobegniti in pri tem zgolj odrinil policistko. Pri tem po besedah Štubljarja ni šlo za nasilje ali napad.

Posnetke je na Twitterju komentirala tudi direktorica Mirovnega inštituta Neža Kogovšek Šalamon, ki je dejala, da gre za absolutno nesprejemljivo in nesorazmerno dejanje.

Novo dno. #Policija na migrante meri s pištolo. In to naj bi bilo običajno postopanje? Če jih ne bi @rtvslo dobila na kamero, tega ne bi nikoli priznali. Ker vedo, da je to absolutno nesprejemljivo in nesorazmerno. Nobenih varnostnih problemov ni bilo doslej ob prijetjih. — Neža Kogovšek Šalamon (@neza_ks) October 25, 2018

Za otroka je merjenje z orožjem travmatsko

Med enajstimi prebežniki, ki so jih policisti prijeli na meji, je bil tudi manjši otrok.

"Gotovo je za majhnega otroka to travmatsko, saj že razumejo, kaj pomeni, če nekdo meri vanje z orožjem. To je zanj zagotovo travmatsko doživetje. Koliko časa bodo posledice, je težko reči, a v situaciji je gotovo prestrašen, čustveno prizadet. Pravila morajo biti, a menim, da poleg pravil obstajata tudi zdrav razum in neka človečnost, ne glede na to, ali si policist ali kdorkoli drug," je dejala pediatrinja, otroška psihiatrinja in humanitarka Anica Mikuš Kos.

Če bi otrok prihajal z vojnega območja, kot je Sirija, bi bilo to zanj še posebej hudo, saj otroci z vojnih območij, kjer prihaja do notranjih nemirov, "presneto dobro vedo, kaj je orožje", še meni Mikuš Kosova.

V ljudi, ki imajo v naročju otroke, naj ne bi merili z orožjem, meni Anica Mikuš Kos. Foto: Matej Leskovšek

AI: Takšno zastraševanje ljudi je povsem nepotrebno in neprimerno

Nad uporabo strelnega orožja v postopku so zgroženi tudi v organizaciji Amnesty Intenational Slovenija.

"Zgroženi smo nad tem, da policija v postopkih s povsem mirnimi begunci in migranti uporablja strelno orožje. Ti ljudje so povsem mirno sedeli na tleh, njihove roke so bile jasno vidne. Policija sicer skuša javnost prepričati, da je to povsem normalno, kljub temu da po lastnih zatrjevanjih migranti do njih v policijskih postopkih niso nasilni. Tako zastraševati ljudi, vključno z otroki, ki so brez vsega in se peš težko prebijajo v iskanju varnega in dostojnega življenja, je povsem nepotrebno in neprimerno," so v odziv na posnetke RTV Slovenija dejali v organizaciji Amnesty International Slovenija.

"Ti ljudje so nedvomno že veliko pretrpeli v svoji domači državi in na poti. Žalosti nas, da k temu trpljenju slovenska policija doda takšno obliko dehumanizacije," pravijo v organizaciji.

Kot so še dejali, so pogoji za uporabo strelnega orožja v slovenski zakonodaji z razlogom postavljeni visoko. "Uporaba strelnega orožja mora biti skrajno sredstvo, policija pa mora pri izvajanju svojega dela skladno z načelom sorazmernosti uporabiti najmilejša mogoča sredstva," so zapisali.

"Pogoji za uporabo strelnega orožja so v slovenski zakonodaji z razlogom postavljeni visoko," so dejali v Amnesty International Slovenija. Foto: STA

V Amnesty International Slovenija so junija izpeljali raziskavo v Bosni in Hercegovini in v njej navedli, da je slovenska policija junija nekaterim iskalcem azila protipravno preprečila dostop do azilnega postopka ter ljudi vračala v roke hrvaške policije.

"Ta je bila, po naših zbranih pričevanjih, do številnih nasilna. Kljub večkratnim pozivom k preiskavi navedb o protipravnem ravnanju slovenske policije od notranjega ministrstva še nismo prejeli informacije o izpeljani preiskavi ali njenih rezultatih. Ministrstvo ves čas trdi, da ravnajo zakonito in strokovno, ob tem se sklicuje tudi na ugotovitve UNHCR. UNHCR je sicer po obisku treh policijskih postaj, kamor so bili povabljeni in je bil čas obiska vnaprej znan, ugotovil, da so bili policisti v postopkih s prijetimi tujci med njihovim obiskom vljudni in profesionalni. To seveda težko kogarkoli preseneti. Potrebna je resna neodvisna in nepristranska preiskava," so še poudarili v organizaciji.