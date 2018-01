Erjavec in Pahor na nasprotnih bregovih, kaj bo rekel Cerar?

Medtem ko je zunanji minister Karl Erjavec v ponedeljek izrazil pričakovanje, da bo vladajoča koalicija priznala Palestino kot samostojno in neodvisno državo, je predsednik države Borut Pahor do priznanja palestinske države v trenutnih razmerah zadržan. Priznanje Palestine namreč podpira v okoliščinah, ko bi to pripomoglo k ureditvi dvostranskih vprašanj z Izraelom.

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je pred sredino sejo parlamentarnega odbora za zunanjo politiko (OZP), na katerem bodo poslanci razpravljali o priznanju Palestine, pojasnil, da bo vladajoča koalicija Palestino priznala kot samostojno in neodvisno državo.

Erjavec sicer pričakuje, da bo sredina seja odbora prekinjena, vlada pa da bo nato pripravila ustrezen predlog za priznanje Palestine. Ta bo nato spet romal na omenjeni odbor, podpora članov odbora pa bo ključna, ali bodo poslanci državnega zbora glasovali o priznanju palestinske države.

Kot je pojasnil šef slovenske diplomacije, so na vladi o priznanju Palestine znova razpravljali v luči dejstva, da je bližnjevzhodni mirovni proces na mrtvi točki, in da so ZDA decembra priznale Jeruzalem, ki si ga lastijo tako Izraelci kot Palestinci, za prestolnico Izraela.

Pahor v trenutnih okoliščinah zadržan do priznanja Palestine

Predsednik republike Borut Pahor je na drugi strani v trenutnih razmerah zadržan do priznanja. Kot so sporočili iz njegovega urada, Pahor podpira diplomatsko priznanje Palestine v okoliščinah, ko bi le-to "pripomoglo k ureditvi dvostranskih vprašanj z Izraelom in ne k njihovemu zaostrovanju". Po mnenju predsednika države v tem trenutku nismo priča takšnim okoliščinam.

Pahor si v osebnih pogovorih z voditelji izraelskih in palestinskih oblasti prizadeva, da bi obe strani sprejeli rešitev dveh držav, opaža pa, da je prišlo v zadnjem času do "poslabšanja razmer in zaupanja, ki bi sicer ob močni in enotni podpori mednarodne skupnosti omogočale tako rešitev".

Pahor je zato zadržan do enostranskih ukrepov, ki razmer ne izboljšujejo in poglabljajo nezaupanje, hkrati pa poudarja, da bi morala biti v mirnem reševanju bližnjevzhodnih vprašanj skupna zunanja politika EU bolj ambiciozna in vplivna kot je bila doslej.

Z vprašanji glede napovedanega priznanja Palestine, podpore načrtom zunanjega ministra Erjavca in kaj bi morebitno priznanje palestinske države pomenilo za odnose med Slovenijo in ZDA, smo se obrnili tudi na predsednika vlade Mira Cerarja. Odgovore bomo objavili, ko jih bomo prejeli.

ZDA: Pot do palestinske države mogoča le skozi dialog z Izraelom

V pričakovanju sredinega zasedanja parlamentarnega odbora in morebitne zelene luči za parlamentarno glasovanje o priznanju Palestine, so se odzvali tudi na ameriškem veleposlaništvu v Sloveniji.

Ameriški predsednik Donald Trump podpira tudi rešitev spora v okviru dveh držav, a le ob dogovoru med Izraelom in Palestinci. Foto: Reuters

Kot so poudarili za Siol.net, v Washingtonu edino pot do državnosti Palestine vidi skozi obojestranski dogovor in pogajanja z Izraelom: "To ni le temeljna zaveza ZDA, temveč so tako Izrael kot Palestinci v okviru že obstoječih sporazumov večkrat potrdili svojo obvezo, da bodo vsa vprašanja reševali z neposrednimi pogajanji, te pa podpira tudi mednarodna skupnost."

Po njihovih besedah je temu v svoji zunanji politiki sledi tudi ameriški predsednik Donald Trump. Ta podpira rešitev, ki temelji na dialogu med obema stranema in ki bo prinesel trajni mir. Naklonjen je tudi dogovoru v okviru dveh držav, če bi na to pristali tako Izrael kot Palestinci.

"Ko je predsednik oznanil, da bo priznal Jeruzalem za prestolnico Izraela, je ob tem jasno poudaril, da s tem korakom ne prejudicira končnega razpleta pogajanj med sprtima stranema ob upoštevanju ozemeljske suverenosti Izraela v Jeruzalemu in na drugih področjih," so sporočili z ameriškega veleposlaništva in ob tem dodali, da se Trump zavzema za ohranitev statusa quo, ko gre za sveta mesta v Jeruzalemu.