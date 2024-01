Eno naših največjih tovarn sumijo kršenja sankcij proti Rusiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina TAB, ki zaposluje več kot 1500 ljudi, je v letu 2023 sicer ustvarila 411 milijonov evrov prihodkov in slabih 27 milijonov evrov čistega dobička. Največji lastnik TAB je nekdanji direktor, zdaj predsednik upravnega odbora Bogomir Auprih. Foto: STA

Ena največjih gospodarskih družb v Sloveniji, tovarna akumulatorskih baterij (TAB) iz Mežice, se je pod drobnogledom Fursa znašla zaradi uvažanja svinca, iz katerega izdelujejo štartne, trakcijske in druge baterije visoke kakovosti.

Po neuradnih informacijah omenjenega medija so konec leta 2023 inšpektorji Fursa zaustavili tovornjak s svincem. Ugotovili so, da je uvožen iz Rusije in namenjen v Mežico, v Slovenijo pa naj bi prišel prek Turčije. Na enem od tovornjakov naj bi bilo okoli 20 ton svinca.

TAB ima od leta 2021 v Turčiji hčerinsko družbo TAB-Baykal. Ukvarja se s prodajo industrijskih baterij, lani so imeli več kot šest milijonov evrov prihodkov od prodaje. Kot poroča Necezurirano, so s strani TAB od avgusta do oktobra 2023 prejeli več nakazil v skupni višini 867 tisoč evrov.

V podjetju glede uvoza svinca molčijo, medtem ko so na Fursu za Necenzurirano pojasnili, da so aktivno vpeti v izvajanje omejevalnih ukrepov, povezanih z vojno v Ukrajini. Od februarja 2022 so tako zadržali okoli sto ton blaga, za katerega sumijo, da izvira iz Rusije, njegov uvoz pa je zato prepovedan.