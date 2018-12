Elan izdelal smuči za slovenske policiste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti smučarji, ki skupaj z drugimi deležniki skrbijo za varnost na smučiščih, bodo po novem smučali na posebni seriji smuči Elan. Gre za model Elan Amphibio 14, oblikovno zasnovan v barvah Slovenske policije, so sporočili iz Elana.

Naloga policistov na smučiščih je budno opazovanje dogajanja na progah, zaznavanje smučarjev, ki bi s svojim početjem ogrožali sebe in druge, ter izločanje smučarjev, ki na smučišče zaradi svojega nevarnega vedenja ne sodijo. Policisti tudi pomagajo pri reševanju ob morebitnih poškodbah in nezgodah ter ugotavljajo odgovornost za nesrečo.

Da do teh ne bi prihajalo, pa so drugim izpostavili pomen odgovornega obnašanja smučarjev, smučanje v skladu s svojimi telesnimi zmogljivostmi in smučarskim znanjem ter spoštovanje drugih udeležencev.

Smuči v belo-modri kombinaciji s signalno rumeno barvo

Smučarska enota Slovenske policije bo pri delu na smučiščih uporabljala Elanove smuči Amphibio 14, opremljene z večkrat nagrajeno tehnologijo, ki omogoča hitrejše in bolj direktne zavoje ter omogoča vsestransko uporabo.

Smuči so obarvali v belo-modro kombinacijo, zgornji del smuči pa v signalno rumeno barvo, zaradi česar je z njimi možno ustvariti varnostni križ, s katerim lahko zavarujejo mesto morebitne nezgode, ob kateri je potrebna prva pomoč. Hkrati je živo rumena barva dobro vidna tudi v slabših vremenskih pogojih, so še pojasnili v Elanu.