Sreda, 17. 9. 2025, 12.15
1 ura, 14 minut
Eden od osumljencev za brutalni rop v Mariboru se je predal
Po objavi fotografij treh osumljencev brutalnega ropa v kiosku, ki se je zgodil julija letos, se je eden izmed njih, 21-letni osumljenec, v spremstvu odvetnika predal. Večer poroča, da osumljeni kaznivo dejanje zanika.
Na fotografijah, ki so jih v ponedeljek objavili pri Policijski upravi Maribor, so trije osumljenci ropov poslovnih prostorov v mesecu juliju in septembru. Osumljeni so stari 21, 25 in 19 let, vsi pa naj bi bili iz Maribora.
V spremstvu odvetnika se je dan za tem policiji predal 21-letnik, ki pa vpletenost v rop trafike julija letos zanika.
Davljenje najemnice trafike
Po neuradnih informacijah se je brutalni rop zgodil 2. julija, izvedel pa naj bi ga zamaskirani moški v sostorilstvu še dveh moških. Eden naj bi najemnici trafike in njenemu možu grozil s pištolo. Eden od osumljenih naj bi žensko med ropom tudi davil.
Ukradli so okoli 7200 evrov.
Dva osumljena še iščejo
Policija še išče 25-letnega in 19-letnega osumljenca, ki ju sumijo vpletenosti v omenjena ropa v juliju in septembru.
25-letni Bajram Haliti, ki ga policija še išče.
19-letni Angelino Schneberger je drugi iskani osumljenec.