Eden od osumljencev za brutalni rop v Mariboru se je predal

Po objavi fotografij treh osumljencev brutalnega ropa v kiosku, ki se je zgodil julija letos, se je eden izmed njih, 21-letni osumljenec, v spremstvu odvetnika predal. Večer poroča, da osumljeni kaznivo dejanje zanika.

Na fotografijah, ki so jih v ponedeljek objavili pri Policijski upravi Maribor, so trije osumljenci ropov poslovnih prostorov v mesecu juliju in septembru. Osumljeni so stari 21, 25 in 19 let, vsi pa naj bi bili iz Maribora.

V spremstvu odvetnika se je dan za tem policiji predal 21-letnik, ki pa vpletenost v rop trafike julija letos zanika.

Davljenje najemnice trafike

Po neuradnih informacijah se je brutalni rop zgodil 2. julija, izvedel pa naj bi ga zamaskirani moški v sostorilstvu še dveh moških. Eden naj bi najemnici trafike in njenemu možu grozil s pištolo. Eden od osumljenih naj bi žensko med ropom tudi davil.

Ukradli so okoli 7200 evrov.

Dva osumljena še iščejo

Policija še išče 25-letnega in 19-letnega osumljenca, ki ju sumijo vpletenosti v omenjena ropa v juliju in septembru.

25-letni Bajram Haliti, ki ga policija še išče. Foto: PU Maribor

19-letni Angelino Schneberger je drugi iskani osumljenec. Foto: PU Maribor