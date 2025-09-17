Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sreda,
17. 9. 2025,
12.15

1 ura, 14 minut

Eden od osumljencev za brutalni rop v Mariboru se je predal

Na. R.

Roparji | 21-letnika naj bi osumili na osnovi posnetkov nadzornih kamer, saj naj bi se trojica na kraj pripeljala z avtom, kakršnega uporablja 21-letnik. | Foto PU Maribor

21-letnika naj bi osumili na osnovi posnetkov nadzornih kamer, saj naj bi se trojica na kraj pripeljala z avtom, kakršnega uporablja 21-letnik.

Foto: PU Maribor

Po objavi fotografij treh osumljencev brutalnega ropa v kiosku, ki se je zgodil julija letos, se je eden izmed njih, 21-letni osumljenec, v spremstvu odvetnika predal. Večer poroča, da osumljeni kaznivo dejanje zanika.

Na fotografijah, ki so jih v ponedeljek objavili pri Policijski upravi Maribor, so trije osumljenci ropov poslovnih prostorov v mesecu juliju in septembru. Osumljeni so stari 21, 25 in 19 let, vsi pa naj bi bili iz Maribora.

V spremstvu odvetnika se je dan za tem policiji predal 21-letnik, ki pa vpletenost v rop trafike julija letos zanika. 

Davljenje najemnice trafike

Po neuradnih informacijah se je brutalni rop zgodil 2. julija, izvedel pa naj bi ga zamaskirani moški v sostorilstvu še dveh moških. Eden naj bi najemnici trafike in njenemu možu grozil s pištolo. Eden od osumljenih naj bi žensko med ropom tudi davil.

Ukradli so okoli 7200 evrov. 

Dva osumljena še iščejo 

Policija še išče 25-letnega in 19-letnega osumljenca, ki ju sumijo vpletenosti v omenjena ropa v juliju in septembru.

25-letni Bajram Haliti, ki ga policija še išče. | Foto: PU Maribor 25-letni Bajram Haliti, ki ga policija še išče. Foto: PU Maribor

19-letni Angelino Schneberger je drugi iskani osumljenec. | Foto: PU Maribor 19-letni Angelino Schneberger je drugi iskani osumljenec. Foto: PU Maribor

