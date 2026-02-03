Poslanci so z 62 glasovi za in brez glasu proti za varuhinjo človekovih pravic potrdili Simono Drenik Bavdek, dosedanjo pomočnico vodje centra za človekove pravice pri Varuhu, ki ima na tem področju tudi mednarodne izkušnje. Na tem mestu bo nasledila Petra Svetino. Poleg poslancev koalicije so ji podporo izrazili tudi v opozicijski NSi.

Drenik Bavdek je kot kandidatko za varuhinjo predsednici republike Nataši Pirc Musar predlagal Ernest Petrič, podporo predlogu pa so podali Alenka Šelih, Mitja Steinbacher, Liana Kalčina in nekdanja varuhinja Vlasta Nussdorfer.

Posebno pozornost namerava nameniti otrokovim pravicam

Drenik Bavdek je v izjavi ob predlogu, ki ga je podal Petrič, poudarila, da je varuh institucija, ki mora presegati dnevno politiko. Meni, da lahko s svojimi večdesetletnimi izkušnjami na področju varovanja človekovih pravic in širše to pomembno institucijo uspešno vodi ter jo dodatno okrepi. Med področji, ki jim želi nameniti posebno pozornost, je izpostavila otrokove pravice.

Podporo za varuhinjo človekovih pravic so ji danes poleg koalicijskih poslanskih skupin Svobode, SD in Levice pri glasovanju izkazali tudi poslanci opozicijske NSi ter samostojna poslanca Miha Kordiš in Dejan Kaloh. Poslanci SDS so glasovanje obstruirali. Za imenovanje je glasoval tudi poslanec italijanske narodnosti Felice Ziza, poslanec madžarske narodnosti Ferenc Horvath pa se je vzdržal.

Novoizvoljena varuhinja, ki jo je predsednica predlagala po ponovljenem razpisu oktobra lani, je bila do zdaj pri Varuhu pomočnica vodje centra za človekove pravice. Doktorica pravnih znanosti in docentka za ustavno in mednarodno pravo je v dosedanji karieri zasedala več uglednih mednarodnih funkcij s področja varstva človekovih pravic.

Javnosti znana iz prisluškovalne afere

Širši javnosti je sicer najbolj znana iz prisluškovalne afere, zaradi katere je Hrvaška pred leti izstopila iz arbitraže s Slovenijo in zaradi katere tudi ne priznava arbitražne sodbe o meji med državama. A je arbitražno sodišče v Haagu tedaj presodilo, da njeno ravnanje ni vplivalo na nadaljnje delo sodišča, tudi Nacionalni preiskovalni urad v tej zadevi pri Drenik Bavdek ni našel dokazov zlorabe položaja in nevestnega dela. Kot so pojasnili v uradu predsednice, pa je kandidatka sprejela odgovornost in posledice za svoje ravnanje.

Drenik Bavdek bo na mestu varuhinje nasledila Petra Svetino, ki se mu je sicer mandat potekel 23. februarja 2025, od tedaj institucijo vodi namestnik varuha Ivan Šelih. Predsednici republike pri imenovanju varuha človekovih pravic namreč več kot leto dni ni uspelo pridobiti zadostne podpore poslanskih skupin. Tako v DZ ni posredovala kandidature njene favoritke Katarine Bervar Sternad, namestnici varuha Dijana Možina Zupanc pa ni uspelo čez sito DZ. Kandidatu Marku Starmanu pa je podporo že ob predstavitvi odtegnila koalicija.