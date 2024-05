DZ o dolgoročni rabi jedrske energije in referendumu

Resolucija bo po predlogu, o katerem bodo poslanske skupine predstavile le stališča, razprava pa ni predvidena, med drugim določila energetsko mešanico jedrske energije in obnovljivih virov energije ter podprla izgradnjo novih jedrskih elektrarn, če bo to ekonomsko smotrno, tehnično izvedljivo in koristno za okolje. Pri tem naj bi bila zagotovljena dialog z vsemi deležniki glede rabe jedrske energije in civilni nadzor nad investicijami.

Na resolucijo bi se po prvotnem predlogu sklicevalo tudi referendumsko vprašanje, a so ga predlagatelji pred obravnavo na pristojnem odboru DZ spremenili, tako da se po novem glasi: "Ali podpirate izvedbo projekta JEK 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilnost oskrbo z električno energijo?" Glede na napovedi predlagateljev bo referendum 24. novembra.

Nekateri bi pohiteli z referendumom, drugi so skeptični

Referendum je bil glede na napovedi iz koalicije sprva predviden bližje obdobju 2027–2028, ko naj bi bila sprejeta investicijska odločitev. A je opozicijska SDS pohitela in v začetku leta vložila predlog za razpis referenduma. Po dogovoru parlamentarnih strank so ga umaknili in stranke, z izjemo Levice, so ga nato vložile skupaj.

Predlog, da bi referendum izvedli že letos, deli javnost. Predstavniki gospodarstva, večji del politike, del jedrske stroke, tudi predstavniki študentov ljubljanskih fakultet za strojništvo, elektrotehniko in gradbeništvo so za čimprejšnjo odločitev za projekt, saj da bo JEK 2 zanesljiv, stabilen, nizkoogljičen vir elektrike, s katerim da bo država manj odvisna od uvoza energije in razmer v tujini. Proti hitenju z odločitvijo pa so med drugim vrsta nevladnih organizacij, Mladi za podnebno pravičnost, del političnih strank in del jedrske stroke, saj da je premalo znanega o projektu, ki da lahko ogrozi finančno stabilnost države, poleg tega pa tudi ni razprave o možnosti, da bi v prihodnje vsa proizvodnja elektrike temeljila na obnovljivih virih.

Investicija vredna več kot deset milijard evrov

Družba GEN energija je v torek predstavila interno oceno investicijske vrednosti brez stroškov financiranja, ki bi se, odvisno od velikosti reaktorja (izhodišče za izračune je bil reaktor med tisoč in 1.650 megavati moči) gibala med 9,3 in 15,4 milijarde evrov. Povprečno stroškovno ceno za 80 let delovanja ob vključenih stroških financiranja ocenjujejo na od 66 do 81 evrov za megavatno uro.

Predlogu za razpis referenduma je danes namenjenih dobrih šest ur razprave, glasovanje o obeh predlogih pa bo v četrtek.