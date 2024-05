DZ bo odredil preiskavo glede Golobove povezave z Gen-I in Star Solar

Poslanci se bodo danes popoldne sestali na izredni seji z edino točko dnevnega reda – odreditvijo parlamentarne preiskave o poslovanju podjetij Gen-I in Star Solar, s katerima je povezan predsednik vlade Robert Golob, in financiranju stranke Gibanje Svoboda, ki ji premier predseduje. Zahtevo za preiskavo je vložil državni svet.

S parlamentarno preiskavo naj bi ugotavljali vlogo in odgovornost nekdanjega predsednika uprave Gen-I in aktualnega premierja Goloba v obdobju, ko je bilo to podjetje pod prevladujočim vplivom ali v lasti države, in sicer s kakšnim interesom naj bi domnevno ravnal nezakonito oziroma v nasprotju z veljavno zakonodajo.

V povezavi z domnevnim finančnim izčrpavanjem podjetja Gen-I naj bi preiskava razjasnila tudi domnevno nezakonito financiranje Gibanja Svoboda v kampanji za državnozborske volitve leta 2022. Prav tako je po mnenju državnih svetnikov treba preiskati okoliščine domnevno koruptivnega prevzema družbe Star Solar, katere ustanovitelj je Golob, in njeno poslovanje, še posebej z družbo Borzen.

Zahtevo za parlamentarno preiskavo je državni svet po nekaj zapletih sprejel marca. Po ugotovitvi zakonodajno-pravne službe DZ, da je "opredelitev in obrazložitev javnega interesa preveč splošna, nedoločna in pomanjkljiva", na dopolnitev ni pristal. Poslanska skupina SDS je nato poskusila s to točko razširiti dnevni red redne aprilske seje DZ, ko ji to ni uspelo, pa je zahtevala sklic današnje izredne seje.

Akt o odreditvi parlamentarne preiskave bodo poslanci danes potrdili brez glasovanja, pred tem pa imajo predvidenih več kot pet ur razprave.