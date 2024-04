Državni svet zahteve za parlamentarno preiskavo glede GEN-I in Star Solar ne bo dopolnil

Državni svet očitno ne bo dopolnil zahteve za ustanovitev preiskovalne komisije DZ o poslovanju podjetij GEN-I in Star Solar ter financiranju Gibanja Svoboda. Državni svetnik Miloš Pohole je na seji kolegija predsednice DZ dejal, da tej prošnji ne morejo ugoditi in da DZ predlagajo, da na podlagi njihove zahteve izda akt o ustanovitvi komisije.

Kolegij predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič je namreč danes odločal o pripravi sklica rednega zasedanja DZ, ki se bo začelo v ponedeljek, 22. aprila. Glede uvrstitve omenjene zahteve državnega sveta na sejo je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič dejala, da potem ko je državni svet na podlagi mnenja parlamentarne zakonodajnopravne službe pozvala k dopolnitvi, še čakajo čistopis zahteve.

Kot je pojasnila, je bilo mnenje zakonodajnopravne službe objavljeno 3. aprila, skladno z uveljavljeno parlamentarno prakso pa ga je posredovala državnemu svetu s predlogom, naj ga ustrezno upoštevajo pri pripravi akta o odreditvi parlamentarne preiskave, in sicer tako, da bosta predmet in obseg preiskave skladna z ustavo in zakonom.

"Iz dolgoletne prakse izhaja, da predlagatelj na podlagi prejetega mnenja zakonodajnopravne službe tudi dejansko vedno pripravi čistopis zahteve. Za sejo DZ pa se v akt o odreditvi parlamentarne preiskave skladno z določbo 2. odstavka 4. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi nato v celoti povzame vsebino zahtevka za odreditev parlamentarne preiskave iz zahteve oziroma iz čistopisa zahteve," je še navedla.

Pohole: Pristojnosti so jasne

"Da se zahteva državnega sveta lahko obravnava v DZ, mora po svoji obliki imeti vse sestavine v skladu z 2. členom poslovnika o parlamentarni preiskavi, čemur ta zahteva državnega sveta ustreza. To je ugotovila tudi zakonodajnopravna služba," je dejal Pohole.

Poudaril je, da državni svet nima pristojnosti priprave akta o odreditvi parlamentarne preiskave, ker je to naloga v izključni pristojnosti DZ, ki mora v skladu z ustavo in poslovnikom o parlamentarni preiskavi pri njegovi pripravi obvezno slediti zahtevi državnega sveta.

Pohole je poudaril, da poslovnik o parlamentarni preiskavi določa, da DZ o zahtevi za uvedbo parlamentarne preiskave ne glasuje in da se v aktu, s katerim odredi parlamentarno preiskavo na zahtevo, v celoti povzame vsebino zahteve za odreditev parlamentarne preiskave. Sme pa DZ zahtevano parlamentarno preiskavo tudi razširiti ali dopolniti, če je to v skladu s predmetom in namenom zahtevane parlamentarne preiskave ter če temu ne nasprotuje predlagatelj, torej državni svet.

Poslovnik po Poholetovih navedbah tudi določa, da DZ imenuje preiskovalno komisijo praviloma na isti seji, na kateri izda akt o odreditvi parlamentarne preiskave, najpozneje pa na prvi naslednji. "Iz navedenega izhaja, da je priprava akta o odreditvi parlamentarne preiskave v izključni pristojnosti DZ, pri čemer mora DZ slediti zahtevi državnega sveta za odreditev parlamentarne preiskave oziroma državni svet ne sme nasprotovati, da se razširi ali dopolni zahtevo za odreditev te parlamentarne preiskave, kot jo je v izhodišču sprejel državni svet," je dejal državni svetnik.

Kot je sklenil, na podlagi vsega navedenega in glede na veljavni pravni red državni svet ne more ugoditi prošnji, da naj upošteva mnenje zakonodajnopravne službe in ustrezno pripravi akt o odreditvi parlamentarne preiskave.

Glede na zahtevo bi komisija med drugim preiskovala domnevno finančno izčrpavanje podjetja GEN-I in domnevno nezakonito financiranje volilne kampanje stranke Gibanje Svoboda za državnozborske volitve leta 2022, odgovornost nekdanjega predsednika uprave družbe GEN-I in aktualnega premierja Roberta Goloba v obdobju, ko je bilo to podjetje pod prevladujočim vplivom ali v lasti države, ter morebitno interesno ozadje ustanovitve družb KCA in Media partner agencija ter njuno domnevno zlorabo za financiranje omenjene volilne kampanje stranke Gibanje Svoboda.