Zaradi dostave konstrukcije viadukta bo od 21. ure danes do 5. ure jutri zjutraj v Ljubljani za ves promet znova zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF. Popolno zaporo bodo v enakem časovnem oknu ponovili še v soboto in nedeljo. Na ljubljanski občini udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Dunajska cesta je bila na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF zaradi dostave konstrukcije viadukta zaprta že v nedeljo ponoči, prej pa so napovedali, da bodo popolno zaporo ponovili še v četrtek. Vendar, kot so danes sporočili z Mestne občine Ljubljana, bo Dunajska cesta na tem odseku zaradi dostave konstrukcije viadukta za ves promet, tudi za pešce in kolesarje, od 21. do 5. ure zaprta danes ter 20. in 21. aprila. Kot so dodali, bodo obvozi označeni.

Foto: MOL

Podiranje nadvoza je ena najkompleksnejših faz v sklopu gradnje

Podiranje nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani je ena najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana, promet pa je v času del prilagojen.

Obenem naj bi se v kratkem na območju železniške postaje začela tudi gradnja projekta Emonika, ocenjenega na 350 milijonov evrov, kjer je prek družbe Mendota investitor madžarska bančna skupina OTP. Sledila bo tudi gradnja nove avtobusne postaje, v katero so vložile Slovenske železnice, prihodnjih nekaj let bo območje tudi veliko gradbišče, ko gre za obnovo komunalne in cestne infrastrukture.

