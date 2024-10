Drzen rop na Štajerskem. Storilce še lovijo.

Okrog 16. ure so policiste PU Maribor obvestili o ropu na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica. Po prvih informacijah naj bi do moškega v okolici Poljčan pristopilo več moških, eden naj bi ga udaril, potem pa naj bi mu ukradli ključe vozila in druge predmete ter se z njegovim vozilom odpeljali.