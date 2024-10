Ljubljanski policisti prijeli dva roparja, storilca z Most še iščejo

Ljubljanski policisti so ta konec tedna obravnavali več primerov drznih in roparskih tatvin. Neznanega storilca, ki je v petek pred stanovanjskim blokom na Mostah s prodajo posode zamotil starejšo oškodovanko, v tem času pa ji je z vratu snel verižico, še iščejo, so pa prijeli osumljenca več drznih tatvin in osumljenca poskusa roparske tatvine.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, so bili v petek obveščeni o drzni tatvini na Mostah. Neznani storilec je okoli 14. ure pred stanovanjskim blokom zamotil starejšo oškodovanko, in sicer s prodajo posode. V tem času ji je z vratu snel verižico in jo oškodoval za nekaj sto evrov.

Policisti storilca še iščejo. Star naj bi bil med 30 in 35 let, visok okoli 170 centimetrov, krajših las z bradico, oblečen je bil v temnejše hlače in temno jakno.

"Na PU Ljubljana opažamo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni," so opozorili ljubljanski policisti.

Storilci po njihovih navedbah žrtev zamotijo s pogovorom, pri čemer se izdajajo za serviserje, kupce starega železa, predstavnike elektro služb in podobno, da žrtve izvabijo iz hiše, ki tako ostanejo brez nadzora. Njihovo odsotnost izkoristijo sostorilci, ki v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost, v večini primerov pa odtujijo denar in nakit. Hišo nato zapustijo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in prav tako odide. Večina oškodovancev je starejših.

Policisti vsem svetujejo, naj imajo osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne vabijo v hišo.

V soboto prijeli 25-letnega Maročana

Poleg tega so bili na PU Ljubljana v soboto okoli 5. ure zjutraj obveščeni, da je neznani osumljenec na območju centra mesta oškodovanki z ramena iztrgal torbico in peš pobegnil. Za njim je stekel občan, a neuspešno, je pa policistom podal informacije o smeri bega in opis osumljenca. Posredovalo je več policijskih patrulj, policisti pa so na podlagi danega opisa prijeli 25-letnega državljana Maroka in mu odvzeli prostost.

Pri osumljencu so poleg odtujene torbice našli še druge predmete, za katere so posumili, da izvirajo iz kaznivih dejanj. V nadaljevanju so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je tisto noč izvršil še dve drzni tatvini. V enem primeru je oškodovanki z mize v lokalu odtujil torbico z vsebino, v drugem primeru pa je oškodovancu iz rok ukradel mobitel.

Policisti zdaj nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj drznih tatvin, osumljenca pa bodo na podlagi zbranih obvestil privedli pred preiskovalnega sodnika, so danes zapisali na PU Ljubljana.

Ob tem so opozorili na ustrezno zaščito pred žeparji. Ljudi so pozvali, naj ne nosijo s seboj večjih količin gotovine, naj ne plačujejo z gotovino in naj pazijo na plačilne kartice. Prtljago velja nositi čim bolj ob telesu, ročna torbica naj bo vedno zaprta in nikoli brez nadzora, so navedli. Tudi denarnico in dokumente je smiselno imeti čim bolj ob telesu, ne v torbicah, še posebno ne v zunanjih žepih, so izpostavili.

"Izogibajte se množici, saj imajo storilci radi učinek presenečenja in hitrosti ter izkoristijo nepazljivost žrtve. Pazite na mimovozeče motorje in kolesa," so dodali na PU Ljubljana.

V petek prijeli starega znanca policije

Že v petek pa so prijeli 32-letnega osumljenca poskusa roparske tatvine. V petek popoldne so bili namreč obveščeni, da je skušal osumljenec oškodovanki na Slovenski cesti z ramena strgati torbico. To pa mu ni uspelo, saj se je oškodovanka, čeprav je zoper njo uporabil silo, uprla. Po dejanju je peš pobegnil s kraja, a so ga policisti kmalu prijeli in mu odvzeli prostost. Zaradi kaznivega dejanja poskusa ropa bo moral pred preiskovalnega sodnika. V preteklosti je bil že obravnavan za kazniva dejanja zoper premoženje, so še pojasnili na PU Ljubljana.