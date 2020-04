Državni zbor imenoval sedem novih programskih svetnikov RTVS

Državni zbor je na današnji seji z 51 glasovi za in 36 proti imenoval sedem novih članov programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS): Alojza Bogataja, Nastio Flegar, Alenko Gotar, Roka Hodeja, Slavka Kmetiča, Janeza Štuheca in Andreja Prebila. Osmim svetnikom, ki prihajajo iz vrst civilne družbe, bo namreč 16. maja potekel mandat, poroča STA.

Člani parlamentarne mandatno-volilne komisije (MVK) so se sicer na seji 21. aprila odločali med 60 kandidati za programskega svetnika RTVS. Ker so po dveh krogih glasovanja podporo namenili le omenjeni sedmerici, za osmega pa glasov ni bilo, bo komisija znova objavila razpis, tokrat le za enega svetnika.

Iz opozicijskih LMŠ, SD in Levice je bilo slišati kritike, da so si stranke koalicije razdelile članstvo v programskem svetu, čeprav bi tam morali sedeti predstavniki vseh poslušalcev in gledalcev. Opozarjali so, da je RTVS javni, ne pa vladni ali strankarski zavod, poroča STA.

Golubović: Ni več daleč dan, ko bo koalicija poskušala zamenjati direktorja RTV

Foto: STA Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je napovedal, "da ni več daleč dan, ko bo koalicija poskušala zamenjati direktorja RTV in se z enako vnemo lotila tudi Slovenske tiskovne agencije".

Koordinator Levice Luka Mesec pa je opozoril, da so bili med kandidati znanstveniki, medijski kritiki, bivši novinarji, a niso dobili podpore. Zmotil ga je tudi odnos premierja Janeza Janše do RTVS in novinarstva. Tudi Marko Koprivc iz SD je ugotavljal, da je vlada napovedala "hudo vojno novinarstvu". Poslanci koalicije se na seji na očitke niso odzvali.

Predčasno razrešili tri nadzornike

Vladajoča SDS je sicer predlagala tudi predčasno razrešitev dveh članov nadzornega sveta RTVS, a je na MVK naletel na kritičen odziv opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB. Odločitev bo komisija sprejela na eni od naslednjih sej, saj so poslanci za mnenje o predlogu zaprosili zakonodajno-pravno službo.

Vlada je nedavno predčasno razrešila tri nadzornike RTVS in imenovala tri nove: Boruta Rončevića, Antona Tomažiča in Draga Zadergala. Sicer vlada v nadzorni svet javne radiotelevizije imenuje štiri od 11 članov. SDS pa predlaga še razrešitev nadzornikov Danila Tomšiča in Boruta Žagarja.