Ministrstvo za naravne vire in prostor je javno razgrnilo predlog državnega prostorskega načrta (DPN) za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj/Naklo. Danes bo v Škofji Loki prva javna predstavitev, sledile bodo še v Kranju, Medvodah in Ljubljani. Projekt je namenjen povečanju zmogljivosti proge z dograditvijo drugega tira.

Območje nadgradnje obstoječe proge skladno z upoštevanjem načela varčne rabe prostora in združevanja infrastrukturnih koridorjev v največji možni meri poteka v koridorju obstoječe proge. Kot je razvidno iz predloga DPN, se trasa dvotirne proge začne na zahodnem delu železniške postaje Ljubljana in sledi trasi obstoječega tira. Predlog si lahko ogledate na tej povezavi.

Predvidena je rekonstrukcija postaje Šiška pred prečkanjem Drenikove ulice. Nato trasa poteka po razširjenem nadvozu čez Drenikovo ulico, kjer se odcepi nova dvotirna železniška proga proti Kamniku, ter nadaljuje mimo železniških postajališč Litostroj in Stegne ter postaje Vižmarje naprej proti severu, kjer bodo predvidoma zgradili železniško postajališče Stanežiče, ki bo nadomestilo postajališče Medno in omogočilo navezavo na parkirišče P+R.

Foto: Direkcija za infrastrukturo Po prečkanju regionalne ceste Stanežiče–Jeprca se trasa proge odmakne od trase obstoječega tira ter poteka v pokritem vkopu in predoru Medno proti Medvodam. Pred železniško postajo Medvode ponovno poteka ob trasi obstoječega tira.

V predlogu zadovoljujoča rešitev za krajane Orehka

V nadaljevanju bo proga prečkala reko Soro in se odmaknila od obstoječega tira ter poselitve v pokrit vkop Svetje, križala regionalno cesto Škofja Loka–Jeprca in potekala do novega postajališča Reteče. Potekala bo vzhodno od Reteč do Godešiča in naprej do železniške postaje Škofja Loka vzporedno z obstoječim tirom.

Za postajo Škofja Loka poteka trasa dvotirne železnice po trasi obstoječe proge prek Sorškega polja, nato se usmeri zahodno od trase obstoječega tira in se v predoru Labore spusti proti postaji Kranj. V tem delu predlog DPN sledi predlogu direkcije za infrastrukturo, da proga poteka po varianti Labore, ki ga je direkcija podala po razburjenju krajanov Orehka in njihovih opozorilih, da bi bila druga različica trase, ki bi šla skozi njihovo naselje, za kraj uničujoča.

"Ponavljam, da je izbrana različica skozi Labore, ki je vključena v predlog državnega prostorskega načrta, osnovna rešitev, saj trasa skozi Orehek nikoli ni bila izbrana kot najboljša," je ob predstavitvi rešitve poudarila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Foto: Bojan Puhek Kot so sporočili z ministrstva za infrastrukturo, je ministrica Alenka Bratušek ob razgrnitvi predloga DPN poudarila, da so krajanom Orehka že lani aprila zagotovili, da odločitve glede trase še niso sprejeli in različice še preverjajo. "Ponavljam, da je izbrana skozi Labore, ki je vključena v predlog državnega prostorskega načrta, osnovna rešitev, saj trasa skozi Orehek nikoli ni bila izbrana kot najboljša," je pojasnila.

"Vedno je treba najprej poslušati stroko, ki presoja vrsto argumentov z vidika okolja, ljudi, ekonomike in družbene sprejemljivosti ter na podlagi vseh teh podatkov pripravi najboljšo odločitev. Želim si, da v prihodnje ne bi bilo podobnih komunikacijskih šumov, ki ne koristijo nikomur, prinašajo pa veliko slabe volje namesto konstruktivne javne razprave," je poudarila ministrica.

Na železniški postaji Kranj se bo odcepila dvotirna železniška proga Kranj–Naklo. Proga prečka Savo in poteka mimo novega postajališča Struževo. Za Struževem predvidevajo navezavo nove tovorne železniške postaje Kranj Polica. Med postajališčem Struževo in tovorno postajo Kranj načrtujejo tudi odcep, ki bo omogočal potencialno navezavo železniške proge proti brniškemu letališču, ki ni predmet tega prostorskega načrta.

Projekt razdelili na dva dela: odsek Kranj–Jesenice kasneje

Drugi odcep proge se nadaljuje po trasi obstoječega tira kot enotirna proga do Naklega, kjer se s postajališčem konča. Nadgradnja preostanka gorenjske železniške proge na odseku Kranj–Jesenice je predvidena z drugim DPN, za katerega je vlada marca sprejela sklep o pripravi.

Načrtovana prostorska ureditev od Ljubljane do Kranja obsega nadgradnjo dela gorenjske proge v dolžini približno 30 kilometrov. Osnovni cilj nadgradnje je povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge z dograditvijo drugega tira. Doseči želijo tudi večjo stopnjo varnosti prometa in njegovo učinkovitejše vodenje, znižati obratovalnih stroške in izboljšati prevoz potnikov. Progo naj bi nadgradili za hitrosti do 160 kilometrov na uro za potniški promet in sto kilometrov na uro za tovornega.

Sprejet DPN bo osnova za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in za parcelacijo zemljišč ter njihov odkup. Javna razgrnitev predloga DPN bo potekala do 26. julija, v tem času se bodo odvile tudi javne predstavitve, in sicer danes v Škofji Loki, v ponedeljek v Kranju, v torek v Medvodah in prihodnji četrtek v Ljubljani.

Ministrstvo za naravne vire in prostor bo pripombe in predloge preučilo ter v roku 30 dni po končani javni razgrnitvi do njih zavzelo stališče. Utemeljene pripombe bodo upoštevali pri izdelavi končnega predloga DPN. Po uskladitvi predloga z nosilci urejanja prostora bo sledil sprejem DPN na vladi.