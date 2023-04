Krajanom Orehka zagotovili, da je železniška trasa le ena izmed možnosti

Krajani Orehka so na današnjo predstavitev prišli v velikem številu, čeprav je potekala v občinski stavbi v Kranju in ne v osnovni šoli na Orehku, kot je predlagala krajevna skupnost. Fotografija je simbolična.

Krajani Orehka so na današnjo predstavitev prišli v velikem številu, čeprav je potekala v občinski stavbi v Kranju in ne v osnovni šoli na Orehku, kot je predlagala krajevna skupnost. Fotografija je simbolična. Foto: STA

Pripravljavci državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj so danes krajanom Orehka zagotovili, da trasa, ki jih razburja, še ni izbrana ter da sta v igri še dve drugi različici trase. Krajani upajo, da so z današnjim odzivom spodbudili pristojne, da bodo bolj razmišljali o drugih različicah.

Kot je v uvodu v predstavitev, ki jo je organizirala Mestna občina Kranj, povedal župan Matjaž Rakovec, je sprva prišlo do napačnega informiranja oziroma razumevanja, da je trasa že izbrana, kar je razburilo krajane. "Naš interes je, da najdemo najmanj invazivno različico," je zagotovil župan Rakovec.

Da trasa, po kateri bo tekel drugi tir od Ljubljane do Kranja, še ni določena, je poudarila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Zagotovila je, da bodo pri odločitvi, katera je najboljša, strokovnjaki pregledali vrsto argumentov. "Osebno si kot ministrica in tudi kot Kranjčanka želim, da bi to dvotirno progo dobili čim prej in s čim manj vplivov na okolje ter na ljudi," je poudarila.

V obdelavi tri različice

Dejan Jurkovič iz Direkcije RS za infrastrukturo je pojasnil, da so v obdelavi tri različice. Prva je širitev proge v obstoječem koridorju, pri čemer ne bi dosegli zastavljenih ciljev, saj krivina obstoječe železniške proge na območju Orehka ne omogoča vožnje vlakov 160 kilometrov na uro.

Zato so projektanti iskali rešitev, kako krivino ublažiti in pripravili še dve možnosti. Ena je pokrit vkop skozi Orehek, ki razburja krajane. Čeprav so, kot je zagotovil Jurkovič, izbrali traso, kjer je največja vrzel v stanovanjski gradnji. Nekaj objektov bi bilo treba vseeno porušiti, rušitve bi bile nujne tudi ob širitvi obstoječe trase, je povedal Jurkovič. Tretja rešitev je različica Labore, ki bi potekala po predoru pod Ljubljansko cesto.

Jurkovič je pojasnil, da vse tri preučujejo, nato bodo v treh do štirih mesecih izbrali najustreznejšo, ki jo bodo predlagali v osnutku državnega prostorskega načrta. Ta bo javno razgrnjen predvidoma poleti. Pri vrednotenju bodo upoštevali okoljski, prostorski in tehnološki vidik, pa tudi družbeno sprejemljivost.

Kot je povedal Jurkovič, pri umeščanju železnice v prostor pogosto v prvih kontaktih z lokalno skupnostjo naletijo na odpor. "Če železnico za nekaj metrov prestavimo, je tisti, ki smo mu jo oddaljili, zelo zadovoljen, tisti, ki smo mu jo približali, pa ne. Ni rešitve, da bi na koncu vsi ploskali, a so vse rešitve take, da izboljšujejo obstoječe stanje tako v lokalni skupnosti kot na področju izboljšanja železniških povezav po državi," je izpostavil.

Krajani ostajajo nezaupljivi

Krajani Orehka so na današnjo predstavitev prišli v velikem številu, čeprav je potekala v občinski stavbi v Kranju, in ne v osnovni šoli na Orehku, kot je predlagala krajevna skupnost. Najbolj glasnih udeležencev pojasnila pristojnih niso prepričala, ostajajo nezaupljivi in se bojijo, da je dejansko že izbrana trasa, ki bi uničila njihovo vas.

"Po navedbah ministrice in projektantov naj bi bila ta različica skozi Orehek ena izmed možnosti, po podatkih, ki smo jih mi dobili, pa naj bi bila to glavna," je dejal predsednik Krajevne skupnosti Orehek – Drulovka Anže Tršan, ki je prepričan, da postopki v zvezi s tem niso bili dovolj transparentni. Ob tem je pozval občino, naj prekliče izjavo, s katero, kot je dejal, podpira to različico, ki bi uničila Orehek in terjala rušenje več deset objektov.

Tršan upa, da so z odzivom krajani dosegli, da bodo pristojni začeli bolj razmišljati o drugih, manj invazivnih možnostih. "Nismo proti razvoju, ampak železnica se mora odmikati od naselij, ne da jih seka na pol," je dejal Tršan in ocenil, da bi bila bolj smiselna tudi sicer dražja različica s predorom.

Krajani so izpostavili, da je na Orehku veliko novogradenj, a ni lastnikov nihče opozoril, da se pripravlja takšen projekt. Skeptični so bili tudi do zagotovil Jurkoviča, da z lastniki objektov, ki jih je treba rušiti, vedno iščejo soglasno rešitev in razlastitev praktično ni. Dvomijo tudi, da bi vlaki v primeru izgradnje nove trase dejansko na tem odseku sploh vozili 160 kilometrov na uro.

Krajane je zmotil tudi načrt za podzemno železniško postajo na Orehku, ki ji, kot so poudarili, nasprotujejo. Jurkovič je pojasnil, da so omenjeno postajališče v načrte vključili na podlagi predloga lokalne skupnosti in če ga ta noče, je v prihodnjih načrtih več ne bo.