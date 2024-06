Direkcija za infrastrukturo bo financirala gradnjo novega podhoda do atletskega centra v Šiški na Goriški ulici, ki bo nadomestil zavarovan nivojski prehod pri Milčinskega ulici, kjer je ob prečkanju proge umrlo že več ljudi. Podhod s klančinami za kolesarje bodo zgradili v neposredni bližini ukinjenega nivojskega prehoda, in sicer v podaljšku Verovškove ulice. Ljubljani in drugim občinam ob gorenjski progi se ob njeni posodobitvi v dvotirno progo, ki bo izvedena najprej do Kranja in Naklega, obeta še cela vrsta podvozov in podhodov.

Vrednost novega podhoda za pešce in kolesarje v podaljšku Verovškove ulice je ocenjena na 5,8 milijona evrov, pri čemer naj bi 5,25 milijona evrov zanj zagotovila direkcija za infrastrukturo (DRSI), 550 tisoč evrov pa Mestna občina Ljubljana (MOL). Država naj bi namenska sredstva za podhod črpala iz letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu ali koncesijske dajatve Luke Koper.

Ko bo zgrajen nov podhod, ki bo imel tudi klančine za kolesarje, bo država ukinila nivojski prehod na Milčinskega ulici. Čeprav je ta zavarovan z zapornicami, skoraj ne mine leto, ko se tam ne bi zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Največkrat se nesreča pripeti, ko kolesarji in pešci progo prečkajo pri spuščenih zapornicah, misleč, da vlak v tistem trenutku še ne bo pripeljal.

O nesrečah na tem prehodu smo tudi na Siol.net poročali že večkrat:

Gradbeno dovoljenje za podhod občina že ima

Glavnino denarja za nov podhod bo država zagotovila že v letošnjem proračunu, in sicer dobre štiri milijone evrov, kar kaže na to, da ne gre za projekt, odmaknjen v prihodnost. Dejstvo je namreč, da ima ljubljanska občina tako za ta podhod kakor za atletski center v Šiški pravnomočno gradbeno dovoljenje, na občini pa so nazadnje napovedali, da bodo javno naročilo za atletski center, ocenjen na kar 94 milijonov evrov, objavili v drugi polovici letošnjega leta. Hkrati s tem ali celo nekoliko prej bi stekla gradnja komunalne in prometne infrastrukture, ki zajema tudi podhod.

Vizualizacijo projekta novega atletskega stadiona, na kateri smo z rdečo barvo označili lokacijo novega podhoda, si lahko pogledate spodaj:

Foto: Mestna občina Ljubljana

Podhod v podaljšku Verovškove ulice bo prvo novo zunajnivojsko križanje gorenjske železniške proge, ki mu bodo v naslednjih letih v okviru modernizacije in nadgradnje te proge v dvotirno ter v okviru ločenih projektov sledila še mnoga druga.

Sredi leta 2022 je ministrstvo za infrastrukturo podalo predlog, da se projekt nadgradnje gorenjske železniške proge razdeli v dve fazi in da se, zato da bi čim prej zagotovili taktni vozni red za potniške vlake na najbolj obremenjenem odseku, najprej začne pripravljati državni prostorski načrt za nadgradnjo proge med Ljubljano in Kranjem s podaljškom za Naklo.

Najprej dvotirno do Kranja

Vlada je sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta sprejela sredi marca letos. STA je v začetku aprila poročala, da naj bi predlog in okoljsko poročilo ministrstvu za naravne vire in prostor posredovali v kratkem, kar je med drugim povezano z uskladitvijo načrtovanih ukrepov z vidika zagotavljanja ustreznih protipoplavnih ukrepov glede na lanske poplave.

Kot je znano, je bila obstoječa gorenjska enotirna proga na odseku Kranj–Jesenice–državna meja leta 2021 zaradi slabega stanja železniške infrastrukture že nadgrajena. Druga nadgradnja pa predvideva povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge z dograditvijo drugega tira in optimizacijo trase v širšem koridorju obstoječe proge.

V okviru nadgradnje proge in v okviru ločenih projektov bo zgrajenih več zunajnivojskih križanj z gorenjsko železnico, na nekaterih delih bodo spremenili tudi potek proge in premaknili postajališča.

Foto: Direkcija RS za infrastrukturo Če začnemo na glavni železniški postaji v Ljubljani in se pomikamo proti Kranju, na prvo spremembo naletimo že pri Parmovi ulici, ki bi jo na ljubljanski občini s podvozom povezali s Tivolsko cesto nekje na območju med železniškim zdravstvenim domom in bencinskim servisom.

Nov bi bil tudi zunajnivojski prehod v podaljšku Ruske ulice pri Pivovarni Union, ki bo zelo pomemben, ko se bo od tod dokončno umaknila pivovarna in se bodo na tem območju zgradila stanovanja.

Velike spremembe v Stanežičah

Velike spremembe so predvidene pri železniški postaji Šiška, ki naj bi jo s podhodi bolje povezali z najbolj poseljenim delom Šiške, območjem atletskega centra in Železničarskim muzejem. V igri je bila tudi možnost, da bi železniško postajo približali Drenikovi cesti, a za zdaj več informacij o tem ni.

Poleg nivojskega prehoda pri Milčinskega ulici naj bi samo na območju Ljubljane ukinili še nivojska prehoda na Magistrovi ulici in Litostrojski cesti, ki ju bodo nadomestili podvozi. Nova podvoza sta predvidena še na Ulici Jožeta Jame in Ulici bratov Komel.

Foto: Direkcija za infrastrukturo Večje spremembe so predvidene tudi na območju Stanežič, kjer je v igri tudi deviacija proge proti obstoječem parkirišču P+R, kjer naj bi zrasla nova remiza LPP, to območje pa bo v prihodnosti obsežno pozidano, saj bi tam lahko po sicer več let starih načrtih zraslo do tri tisoč stanovanj. Stanežiče bi dobile tudi novo železniško postajališče v bližini P+R, na njegov račun pa bodo ukinili postajališče v Mednem.

Dvotirna proga od Ljubljane do Kranja naj bi bila zgrajena do leta 2030, investicija pa je trenutno ocenjena na 600 milijonov evrov. Ko bo trasa dokončno znana, bo točnejša tudi ta številka.