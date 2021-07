Družba iz Ljubljane in njen direktor utajila za 150 tisoč evrov davkov

Direktorja podjetja so policisti med drugim ovadili zaradi utemeljenega suma utaje davkov, za kar je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let.

Foto: STA

Koprski kriminalisti so konec minulega meseca na okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper gospodarsko družbo iz Ljubljane in njenega 48-letnega direktorja. Med preiskavo so namreč ugotovili, da je direktor podjetja, sicer slovenski državljan, utajil preko 150 tisoč evrov davkov, so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Direktorja podjetja so policisti ovadili zaradi utemeljenega suma utaje davkov, za kar je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let in za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin, za kar je zagrožena zaporna kazen do dveh let, so pojasnili na policiji.

Osumljeni direktor je deloval v imenu družbe iz Ljubljane

Med preiskavo kaznivih dejanj so ugotovili, da 48-letni direktor s prikazovanjem lažnih poslov v skupni vrednosti skoraj 700 tisoč evrov utajil DDV, in sicer v skupni višini preko 150 tisoč evrov. Toliko znaša tudi njegova protipravno pridobljena premoženjska korist. Za enak znesek je hkrati oškodoval tudi državni proračun.

Kot so navedli na koprski policijski upravi, je za vsa kazniva dejanja odgovorna tudi gospodarska družba iz Ljubljane. Osumljeni direktor je namreč deloval v imenu te družbe, ki je razpolagala s protipravno pridobljeno premoženjsko koristjo.

Kriminalistično preiskavo je usmerjalo okrožno državno tožilstvo iz Kopra, začela pa se je na podlagi ovadbe Finančne uprave RS, so še zapisali.