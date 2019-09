Društvo novinarjev Slovenije bo še en mandat vodila Petra Lesjak Tušek

Kot je napovedala, bodo ključni projekti društva tudi v prihodnje zaščita avtonomije novinarjev in svobode govora, spremembe medijske zakonodaje, implementacija direktive o avtorskih pravicah in zagotovitev ustreznih nadomestil za novinarje, pa tudi izboljšanje položaja novinarjev in ustrezno vrednotenje novinarskega dela.

Društvo novinarjev Slovenije je na današnji volilni skupščini izvolilo novo vodstvo za mandatno obdobje 2019-2023. Nov mandat predsednice so podelili novinarki časnika Večer Petri Lesjak Tušek, ki je društvo vodila že doslej. Kot je poudarila v svojem programu, mora društvo ostati stičišče in vezni člen novinarjev.

"Odgovornost za to, da bomo še dovolj povezani, imeli dovolj veljave in moči, pa je naša skupna - zato prava pot ni najlažja pot, umik ali pasiva, temveč je (naj)težja pot aktiviranja edina izbira," je poudarila nova stara predsednica društva novinarjev.

Kot je napovedala, bodo ključni projekti društva tudi v prihodnje zaščita avtonomije novinarjev in svobode govora, spremembe medijske zakonodaje, implementacija direktive o avtorskih pravicah in zagotovitev ustreznih nadomestil za novinarje, pa tudi izboljšanje položaja novinarjev in ustrezno vrednotenje novinarskega dela.

Preko delovanja Novinarskega častnega razsodišča (NČR) je društvo osrednja institucija, ki v regulatornem kaosu slovenskega medijskega okolja ves čas vzpostavlja in varuje etične in profesionalne standarde novinarskega poklica, so poudarili v društvu. To vlogo bo društvo še krepilo.

Festival Naprej/Forward bo ostal osrednji dogodek društva, ki je skupaj s podelitvijo novinarskih nagrad tudi ključni letni skupni čas in prostor srečevanj in povezovanj med člani in zunanjo domačo in mednarodno javnostjo. Center kakovostnih medijskih vsebin bo članom tudi v prihodnjem mandatu nudil platformo za zunajinstitucionalno izobraževanje, ki ga društvo izvaja skozi delavnice, predavanja, debate, so še napovedali.

Pomemben cilj društva pa bo tudi zajezitev upadanja članstva, s katerim se sicer ukvarjajo vse evropske novinarske organizacije, pridobivanje novih članov po medijih in regijah ter pritegnitev mlajše generacije v aktivnosti in članstvo društva.

Člani društva so sprejeli spremembe statuta in Kodeksa novinarjev Slovenije

V NČR, ki je skupni organ Sindikata novinarjev Slovenije in društva novinarjev, je sindikat imenoval Jeleno Aščić s Televizije Slovenija, Gabrijelo Milošič s Televizije Maribor, Natašo Štefe z Vala 202 in Bojana Šuštarja z STA.

Predstavnika javnosti v razsodišču bosta pravnica Katarina Vučko, ki jo je predlagal Mirovni inštitut, in Miha Šepec s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Skupščina Društva novinarjev Slovenije je za člane razsodišča imenovala Ireno Brejc, Ranko Ivelja z Dnevnika, Sonjo Merljak Zdovc s Časorisa, Tatjano Pirc z Radia Slovenija in Braneta Piana.

Člani društva so sprejeli spremembe statuta in Kodeksa novinarjev Slovenije. Spremembe kodeksa se nanašajo predvsem na člene, ki urejajo posege v zasebnost, kodeks pa bo obogaten z novim 16. a členom, ki ureja označevanje spreminjanja in umikanja novinarskih prispevkov v spletnih medijih.

Odgovorni urednik odgovarja za pregledno dopolnjevanje in popravljanje vsebin spletnih medijev ter oblikuje pravila. Ko novinar ali urednik popravi napako, mora biti poseg označen tako, da je razvidno, kakšna je bila napaka. Ko prispevek zgolj dopolni z novimi informacijami, mora biti razviden čas zadnje spremembe, navaja kodeks.