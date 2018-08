Društvo novinarjev poziva novinarje k prijavi groženj

V Društvu novinarjev Slovenije so opozorili na številne verbalne napade na novinarje, ki se stopnjujejo in prehajajo v fizično nasilje. Kot so zapisali na spletni strani, je takšno okolje za novinarje ogrožajoče in zato vse težje opravljajo svoje delo, novinarje pa so ob tem pozvali, naj vse grožnje prijavijo policiji.