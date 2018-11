Društvo novinarjev: Šarec je ravnal pravilno. Spodbujanje nestrpnosti je nedopustno.

Premier Marjan Šarec se je odzval na razprave, ali je primerno, da podjetja, ki so delno ali večinsko v državni lasti, oglašujejo v medijih, ki širijo sovražne vsebine. Meni, da lahko njihovi bralci takšno oglaševanje razumejo tudi kot aktivno podporo zapisanemu, zato je pozval k razmisleku, "ali želja po dobičku res upravičuje strpnost do nestrpnosti".

"V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) že vrsto let opozarjamo na velik porast sovražnega govora v medijski krajini. Pri tem z naskokom prednjačijo mediji, ki so povezani z najmočnejšo parlamentarno stranko," so zapisali in dodali:

"Priča smo naslovnicam in vsebinam, ki ne spodbujajo le nestrpnosti, ampak odkrito hujskajo proti posameznim skupinam ljudi: migrantom, istospolnim, ženskam … in napadajo vse, ki se zavzemajo za človekove pravice. Načrtno ustvarjajo tudi klimo sovraštva do novinarjev in medijev."

DNS: Gre za nedopustno prakso

Poudarjajo, da gre za nedopustno prakso, ki jo država ne le omogoča s popolno pasivnostjo pri regulaciji področja medijev, ampak odkrito spodbuja prek podjetij v večinski ali pomembni lasti Republike Slovenije, ki so najpomembnejši oglaševalci v teh medijih.

"Poziv predsednika vlade v tem kontekstu pozdravljamo kot prvi korak pri prekinitvi prakse, na katero je DNS opozarjalo že pred začetkom letošnje volilne kampanje, a naše pobude niso naletele na ustrezen odziv," so sklenili.

Šarec zadovoljen, ker so ljudje začeli o tem razmišljati

Premier Marjan Šarec je zadovoljen, da so njegove besede dvignile nekaj prahu in da so ljudje začeli o tem razmišljati. "Ta poziv je namenjen temu, da se razmisli v naši družbi, ali gre z oglasi, ki pomenijo denar, financirati take vsebine. Nisem pa nikomur govoril, kaj mora in česar ne sme pisati," je svoj poziv pojasnil Šarec.

Dejal je, da že nekaj časa živimo v družbi, ki je prepletena s sovražnim govorom in lažnimi novicami, ter da je bil v času predsedniške kampanje tudi sam deležen tega.

"Če mediji to spodbujajo, potem to zagotovo ni dobro. Mediji bi morali vendarle ohranjati neko kulturo sporazumevanja in podajanja novic. Predvsem pa lažne novice ne prispevajo k temu, da je naša družba boljša. In ta moj poziv je namenjen razmisleku o tem," je dejal Šarec.

ZNP: Gre za enega največjih pritiskov v zadnjih letih

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) medtem poziv predsednika vlade označujejo za enega največjih pritiskov oblastnikov na medije v zadnjih letih. Premierja pozivajo, naj svoj poziv prekliče.

"Takšen poziv nevarno spominja na polpreteklo obdobje cenzuriranja medijev, ki se ga zdaj prenaša na kapital, ki je povrhu vsega v državni lasti. Gre za poskus političnega onemogočanja delovanja medijev, ki so kritični do vlade, s pozicije moči," so zapisali.

Kdo odloča, kaj je sovražni govor?

Ob tem navajajo, da je znano, da predstavniki vladnih strank in Levice kot pomožne vladne stranke predvsem opozicijskim medijem že nekaj časa očitajo, da širijo sovražni govor, pri čemer je to, kaj je sovražni govor, po navedbah ZNP "v največji meri prepuščeno njihovi poljubni in subjektivni presoji".

Po navedbah ZNP najpogosteje kot sovražni govor označijo že to, če mediji zgolj kritično pišejo o migracijah ali vladni politiki na tem področju.