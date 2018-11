ZNP kritičen do Šarčevega poziva: Gre za poskus onemogočanja medijev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) poziv predsednika vlade Marjana Šarca podjetjem, ki so delno ali večinsko v državni lasti, naj razmislijo o oglaševanju v medijih, ki širijo sovražni govor, ocenjujejo kot enega od največjih pritiskov oblastnikov na medije v zadnjih letih. Premierja zato pozivajo, naj svoj poziv prekliče.

V ZNP so poziv predsednika vlade, ki je bil v petek objavljen na spletnih straneh vlade, označili kot poziv podjetjem, "naj ne oglašujejo v medijih, ki širijo sovražni govor".

"Takšen poziv nevarno spominja na polpreteklo obdobje cenzuriranja medijev, ki se ga zdaj prenaša na kapital, ki je povrhu vsega v državni lasti. Gre za poskus političnega onemogočanja delovanja medijev, ki so kritični do vlade, s pozicije moči," je danes sporočil upravni odbor ZNP.

ZNP: Predsednik vlade ne sme postavljati meje svobode govora

V ZNP ob tem navajajo, da je znano, da predstavniki vladnih strank in Levice kot pomožne vladne stranke predvsem opozicijskim medijem že nekaj časa očitajo, da širijo sovražni govor, pri čemer je to, kaj je sovražni govor, po navedbah ZNP "v največji meri prepuščeno njihovi poljubni in subjektivni presoji".

Po navedbah ZNP kot sovražni govor najpogosteje označijo že to, če mediji zgolj kritično poročajo o migracijah ali vladni politiki na tem področju. "Politika naj presojo o tem, kaj je dopustno, vprašanje, kaj pa presega svobodo izražanja, pa naj prepusti organom pregona in sodiščem. Nikakor pa meja svobode govora medijem ne sme postavljati predsednik vlade, niti ne sme pozivati gospodarskih družb, kako naj ravnajo glede oglaševanja v medijih," poudarjajo v ZNP.

Šarec se sprašuje, ali želja po dobičku res upravičuje strpnost do nestrpnosti

Poziv predsednika vlade je po oceni ZNP sporen tudi zato, "ker gre za poskus političnega vplivanja na poslovne odločitve podjetij". V zato združenju napovedujejo, da bodo o pozivu obvestili mednarodne novinarske organizacije in druge organizacije, ki se ukvarjajo s svobodo medijev pa tudi Evropsko komisijo in njene organe. Šarca ob tem pozivajo, naj svoj poziv prekliče oziroma umakne s spletne strani vlade.

Premier Marjan Šarec se je s sporočilom, objavljenim na spletni stani vlade, odzval na razprave, ali je primerno, da podjetja, ki so delno ali večinsko v državni lasti, oglašujejo v medijih, ki širijo sovražne vsebine. Šarec meni, da lahko njihovi bralci takšno oglaševanje razumejo tudi kot aktivno podporo zapisanemu, zato je podjetja pozval k razmisleku, "ali želja po dobičku res upravičuje strpnost do nestrpnosti".