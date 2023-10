Drevesa padala na ceste in avtomobile, v Črnomlju 27 stopinj Celzija

Tudi ponoči je močan veter gasilcem, delavcem komunalnih in cestnih služb povzročal veliko dela. Na območjih regijskih centrov za obveščanje Celje, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Postojna, Slovenj Gradec in Trbovlje so skupaj zabeležili 75 dogodkov, največ v osrednji Sloveniji v Ljubljani, 55 dogodkov.

Močan veter je predvsem odkrival in poškodoval strehe različnih objektov, podiral večje število dreves, ki so se podirala na cestišča, osebna vozila in na električne ter telekomunikacijske vodnike.

Ponekod je bila motena oskrba z električno energijo in oviran cestni promet. Za odstranjevanje posledic neurja je bilo aktiviranih 55 gasilskih enot, so zjutraj sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

V Črnomlju zvečer 27 stopinj Celzija

Napovedi o močnih sunkih vetra so se ponekod uresničile že v petek čez dan. Veter je podiral drevesa, zaradi česar so bile zaprte nekatere ceste. "Divje vreme. Na severozahodu nalivi, veter, nevihte," je sinoči objavil vremenoslovec Blaž Šter.

"Na Kredarici najmočnejši sunek vetra 153 kilometrov na uro, na Kaninu 129 kilometrov na uro. V Črnomlju ob 21. uri z južnim fenom pogrelo do 27 stopinj Celzija. Dež bo kmalu zajel tudi osrednjo Slovenijo," je še na družbenem omrežju X objavil Šter.

Divje vreme. 🌪️Na severozahodu nalivi, veter, nevihte. Na Kredarici najmočnejši sunek vetra 153 km/h, na Kaninu 129 km/h. V Črnomlju ob 21. uri z južnim fenom pogrelo do 27 °C. 🔥Dež bo kmalu zajel tudi osrednjo Slovenijo. #jesen pic.twitter.com/TjBg7L8f83 — Blaž Šter (@vremenolovec) October 20, 2023

"Najmočnejše sunke vetra pričakujemo na Notranjskem, Štajerskem, v Prekmurju ter v višjih legah," so že v četrtek opozarjali na strani Neurje.si na družbenem omrežju Facebook. Ocenjena hitrost vetra je med 50 in 70, v višjih legah tudi do sto kilometrov na uro.

Čez dan 30 resnejših dogodkov

"Močan veter je čez dan zajel občine Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Dobrova - Polhov Gradec, Ig, Selnica ob Dravi, Pivka in Muta. Zabeležili smo 30 dogodkov. Močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa," so v petek objavili pri upravi za zaščito in reševanje.

Aktivirani so bili gasilci iz dvanajstih gasilskih društev. Sprva so najmočnejši sunki vetra ponekod po nižinah dosegali hitrosti okoli 70, v gorah pa več kot sto kilometrov na uro, so še zapisali v popoldanskem informativnem biltenu.

Ob koncu tedna krajevne plohe

V soboto bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Na vzhodu bo delno jasno. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 18, najvišje dnevne od 18 do 23, v alpskih dolinah okoli 16 stopinj Celzija.

V nedeljo bo na zahodu in jugu še padla kakšna kaplja dežja, drugod se bo delno razjasnilo. V ponedeljek bo večinoma sončno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost.