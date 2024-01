Dotrajano kurišče in dimnik, zaradi suma zastrupitve dve osebi v bolnišnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V naselju Zabiče v občini Ilirska Bistrica so zjutraj zaradi suma zastrupitve z monoksidom dve osebi prepeljali v Splošno bolnišnico Izola.

Ob 9.19 so reševalci Nujne medicinske pomoči Ilirska Bistrica zaradi suma prisotnosti ogljikovega monoksida zaprosili za pregled prostorov objekta.

Gasilci PGD Ilirska Bistrica so izmerili prisotnost monoksida ter v prostoru kurilne naprave in dimnika izmerili koncentracijo 25 ppm monoksida.

Gasilci prepovedali kurjenje

Gasilci so prezračili prostore in prepovedali nadaljnje kurjenje zaradi dotrajanosti kurilne naprave in dimnika.