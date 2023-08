Dostop v najhuje prizadete kraje brez naloga ni mogoč

Poseben režim na v ujmi najbolj prizadetih območjih je v petek z odredbo določil poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. "Da ne bomo koga izpostavili tem nevarnostim po nepotrebnem, je seveda tam treba imeti določen red, treba je imeti tudi optimalno število ljudi, nikakor ne preveliko," je pojasnil in se zahvalil vsem za izkazano pripravljenost pomagati.

Policija, gasilci in civilna zaščita bodo postavili kontrolne točke za prostovoljce pred vstopom v ta območja. V primeru presežka prostovoljcev v naštetih občinah, oziroma, če prostovoljci ne bodo imeli delovnega naloga civilne zaščite, jih bodo preusmerili na druga območja.

"Časa za pomoč bo še dovolj"

Občinam, ki niso v območjih posebnega režima, Civilna zaščita predlaga, naj organizira usmerjanje prostovoljcev. Prostovoljce pa, naj se prijavijo v aplikacijo Poplave 2023. "Tistim, ki se niso, svetujem, naj tokrat ostanejo doma, časa za pomoč bo še dovolj," je v petek zvečer za POP TV dejal Šestan. Ob zahvali vsem, ki želijo pomagati, je pozval, naj ljudje počakajo tudi z materialno pomočjo, saj so skladišča ta trenutek polna.

Posebej velik naval prostovoljcev namreč pričakujejo do torka, saj bo imela večina štiri proste dneve. V ponedeljek bo dan solidarnosti, ki bo dela prost dan. Izjema bo veljala za zaposlene v kritični infrastrukturi, zdravstvu, centrih za socialno delo, veterini in zavarovalnicah.

Pristojni prostovoljce opozarjajo, naj bo pri delih na prvem mestu varnost.

Ob pomoči prostovoljcev se tako nadaljuje odprava posledic po strahoviti ujmi, ki je opustošila dve tretjini države pred tednom dni. Poplave in plazovi so poškodovali številne ceste, mnoge ostajajo zaprte. Ker se razmere ves čas spreminjajo, prometnoinformacijski center voznike že ves čas poziva, naj upoštevajo navodila dežurnih služb.

Veliko reševanj v gorah, policisti napovedujejo strožji nadzor

Vodnatost rek se sicer zmanjšuje, ugodno pa bo tudi vreme, saj bo sobota pretežno jasna. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija.

Lepše vreme želijo izkoristiti tudi pohodniki, policisti in žal tudi reševalci opažajo hitro rast obiska gora. Letalska policijska enota je z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije na Brniku v petek v gorah reševala kar petkrat. "Število intervencij se tako hitro vrača v predpoplavno obdobje in nakazuje na hud avgustovski tempo reševanj v gorah," so opozorili na Policijski upravi (PU) Kranj, kjer napovedujejo strožji nadzor.

Policisti opozarjajo na nevarnosti v gorah in apelirajo "na resnično odgovorno ravnanje vsakega pohodnika in alpinistov". "Kritičen je lahko vsak korak, vsak prijem, vsak gib, vsako dejanje. Želimo si le, da bi varno prispeli domov. Zato pazite nase in na tiste, ki so v gorah skupaj z vami," so zapisali na PU Kranj.

