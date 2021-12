Donacija Telekoma Slovenije petim dobrodelnim organizacijam

Ob koncu leta je Telekom Slovenije donacijo v skupni vrednosti 30 tisoč evrov namenil petim organizacijam. Te pomagajo starejšim, ki živijo sami, ter otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo rehabilitacijo, so dolgotrajno bolni ali prihajajo iz socialno nespodbudnih okolij.

Cvetko Sršen, predsednik uprave Telekoma Slovenije, in Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje Foto: Bojan Puhek Največji slovenski telekomunikacijski operater je deset tisoč evrov namenil projektu Botrstvo v Sloveniji, s čimer je za naslednji dve leti prevzel botrstvo 14 otrok. Po pet tisoč evrov so prejeli Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Center za usposabljanje Elvira Vatovec iz Strunjana, zavod Zlata mreža in društvu Humanitarček, ki pomaga starejšim v socialni stiski.

"Preskrbljeni za dve leti"

"Otroci, ki jim bo Telekom Slovenije boter za dve leti, bodo v tem obdobju preskrbljeni za plačljive šolske obveznosti ali za interesne dejavnosti, zdrav razvoj in enake možnosti," je ob predaji donacije poudarila Anita Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste-Polje. Donacijo je Aniti Ogulin v imenu Telekoma Slovenije predal predsednik uprave Cvetko Sršen.

Projekt Botrstvo v Sloveniji je pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje nastal leta 2010. Namenjen je otrokom in mladostnikom iz vse Slovenije, ki v okviru svojih družin potrebujejo dodatno podporo in pomoč za izboljšanje kakovosti življenja.

Svetovanje, terapija, rehabilitacija, zdravstvene storitve

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik) na področju rehabilitacije in usposabljanja gibalno oviranih oseb deluje od leta 1947. Z njihovo pomočjo se lahko mladostniki, ki jim zdravstveno stanje ne dovoljuje klasičnega izobraževanja, izobražujejo in usposabljajo za čim bolj samostojno življenje, nekateri pa tudi za delo.

"Veseli nas, da Telekom Slovenije, ki tudi na ta način dokazuje, da je družbeno odgovorno in socialno usmerjeno podjetje, pomaga otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. V obdobju pandemije covid-19 in ukrepov, povezanih s tem, je zanje še posebej težko in zahtevno. Donacijo bomo namenili izvajanju vzgojno-izobraževalnih, svetovalnih, terapevtskih, rehabilitacijskih in zdravstvenih storitev," je ob tem dejal Goran Pavlič, direktor CIRIUS Kamnik.

Za ustrezne možnosti vsem

Center za usposabljanje Elvira Vatovec iz Strunjana obiskuje 80 otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Več kot polovica jih je dolgotrajno bolnih in bodo vse življenje odvisni od staršev in družbe. V Centru želijo vsem omogočiti ustrezne možnosti za učenje, delo in igro z namenom razvoja njihovih maksimalnih sposobnosti.

"Naši učenci, ki jim je šport zelo pri srcu, se bodo razveselili temeljito obnovljenih zunanjih športnih površin. Z donacijo Telekoma Slovenije bomo preplastili in obnovili beton na košarkarskem igrišču, uredili bomo tudi nov vhod in osvetlitev igralnih površin. Gibanje na prostem je za psihofizični razvoj vsakega otroka zelo pomembno, hkrati pa se učenci ob športnem udejstvovanju naučijo pravil vedenja in sodelovanja v ekipi," poudarja Korado Lešnik, ravnatelj Centra za usposabljanje Elvira Vatovec.

Ključna pomoč za starejše

V zavodu Zlata mreža v okviru projekta PROSTOFER opravljajo brezplačne prevoze za starejše že v 74 občinah po vsej Sloveniji.

"Le v zadnjem letu se nam je priključilo 25 novih občin, kar kaže na to, da starejši brezplačne prevoze po nujnih opravkih – do zdravnika, lekarne, pošte, banke in podobno – resnično potrebujejo. Veliko starejših živi samih ali v odmaknjenih krajih, zato je zanje tovrstna pomoč ključna. Donacijo bomo namenili za usposabljanje prostovoljcev, ki so srce našega projekta, ter si še naprej prizadevali za to, da bodo brezplačni prevozi za starejše na voljo po vsej Sloveniji," pravi Miha Bogataj, direktor zavoda Zlata mreža.