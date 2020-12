Telekom Slovenije pomaga starejšim, ki živijo sami

Telekom Slovenije je ob zaključku leta donacijo v skupni višini 20 tisoč evrov namenil štirim humanitarnim organizacijam, ki lajšajo osamljenost in nudijo pomoč starejšim, ki živijo sami. Humanitarne organizacije – združenje Slovenska filantropija, društvo Humanitarček, zavod za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki in zavod Zlata mreža – pomagajo starejšim po vsej Sloveniji, ob tem pa so tisti, ki živijo sami, ob omejevanju socialnih stikov letos še ranljivejši kot sicer.

V letošnjem letu se pomena medosebnih odnosov in pomoči zavedamo še bolj kot do zdaj, osamljenost med starejšimi pa je v okoliščinah, v katerih smo se skupaj znašli, postala še izrazitejša. Ob tem starejši, ki živijo sami, potrebujejo tako pomoč pri vsakodnevnih opravkih, prevozu in obisku zdravnika kot tudi pristen človeški stik, pogovor in čas, ki jim ga namenijo prostovoljci, ki jih obiščejo na njihovem domu.

"Povezanost ni le beseda"

"Zato ob zaključku leta donacijo namenjamo humanitarnim organizacijam in prostovoljcem, ki vsak dan tudi v letu, ki je bilo za vse polno negotovosti in preizkušenj, skrbijo, da kot družba ostajamo povezani. Verjamemo, da je pomemben del praznikov tudi občutek, da nisi sam, požrtvovalni prostovoljci pa skrbijo za to, da povezanost ni le beseda, temveč je občutek pripadnosti, bližine in topline," ob tem poudarja Tomaž Seljak, predsednik uprave Telekoma Slovenije.

"V Slovenski filantropiji starejšim v stiski pomagamo v okviru našega prostovoljskega servisa, ki deluje v vseh naših osmih poslovnih enotah po Sloveniji. Starejše, ki potrebujejo različne vrste pomoči, povežemo s prostovoljci ter koordiniramo družabništvo, pomoč ob okrevanju po zdravljenju v bolnišnici, pomoč pri nujnih opravilih in podobno. Če je treba, jih vključimo tudi v projekt Viški hrane in jim priskrbimo kakovostno hrano, ki ostaja v gostinskih obratih in trgovinah. Prejeta sredstva nam bodo prišla zelo prav za kritje stroškov razvoza in posodic za hrano, drugih prevozov in stroškov prostovoljcev," je povedala Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije.

Foto: Getty Images

"S pomočjo donacije bomo lahko starostnikom zagotovili hrano in kurjavo. Epidemija je marsikoga prikrajšala za tople obroke, saj ne delujejo javni prevoz in gostilne, kjer so si lahko kupili toplo malico. Veseli smo, da se v Telekomu Slovenije zavedajo pomembnosti tople hrane in predvsem prevoza na dom, ki pa je velik strošek, saj gre za celo Slovenijo, in so nam priskočili na pomoč," je dejala Ninna Kozorog, predsednica društva Humanitarček.

"Sopotniki v 15-ih slovenskih občinah brezplačne prevoze zagotavljamo starejšim od 65 let, predvsem tistim, ki živijo na ruralnih območjih, tako da z mobilnostjo skrbimo za njihovo vključenost ter kakovostno in aktivno družbeno življenje. Donacija Telekoma Slovenije nam bo omogočila, da bomo svoje dejavnosti v obdobju, ki ga zaznamuje epidemija bolezni covid-19, še okrepili. V tem obdobju starejšim nudimo tudi dostavo zdravil, paketov hrane in toplih obrokov na dom, pomagamo ekipam civilnih zaščit ter razvijamo nove rešitve za leto 2021, s katerimi bomo znatno dvignili kakovost življenja starejših. Iskreno hvala za podporo," poudarja Janja Smrkolj iz zavoda Sopotniki.

"V zavodu Zlata mreža, kjer skrbimo za izboljšanje kakovosti življenja starejših in pomoči potrebnih, smo neizmerno veseli donacije, ki nam jo je Telekom Slovenije namenil za projekt Prostofer. Sredstva bomo namenili še bolj intenzivnemu širjenju našega projekta, saj si želimo, da bi imeli v Sloveniji prav vsi starejši možnost brezplačnega prevoza, ko ga potrebujejo. Poleg tega bomo okrepili tudi usposabljanje prostovoljcev za vožnjo z e-avtomobili, s katerimi opravljajo brezplačne prevoze, saj se večina z njimi srečuje prvič. Boljša mobilnost, večja socialna vključenost, več medsebojnega povezovanja – to so naši cilji, ki jim sledimo, zdaj tudi s pomočjo Telekoma Slovenije. Za to se iskreno zahvaljujemo," je povzel Miha Bogataj, direktor zavoda Zlata mreža.

Foto: Pexels

V letošnjem letu, ki ga je zaznamovala pandemija koronavirusa, je Telekom Slovenije finančne donacije namenil UKC Ljubljana, UKC Maribor in Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna, oskrbovancem domov za starejše je pomagal z mobilnimi telefoni in brezplačnimi videoklici, mladim iz socialno ogroženih družin pa zagotovil brezplačne modeme in brezplačen mobilni prenos podatkov. Kot vodilni slovenski operater sicer podjetje skozi vse leto aktivno vrača družbi, v kateri deluje, ter kot donator pomaga številnim humanitarnim organizacijam, projektom in pomoči potrebnim posameznikom, v okviru svojih družbeno odgovornih aktivnosti pa izobraževalnim, kulturnim ter športnim organizacijam in dogodkom.