Domnevni napadalec na ekipo TVS v Novi Gorici še vedno v tujini

Novogoriški policisti še niso izsledili moškega, ki ga sumijo, da je v sredo na novogoriškem Trgu Evrope zapeljal v ekipo TV Slovenija. Kot so pojasnili na Policijski upravi Nova Gorica, je osumljenec še vedno v tujini. Policisti prav tako še preiskujejo motiv napadalca.

V sredo je namreč voznik osebnega vozila na novogoriškem Trgu Evrope večkrat peljal mimo novinarske ekipe Televizije Slovenija, ki je tam pripravljala prispevek, in nanjo kričal. Nato se je proti članu ekipe tudi zapeljal in se zaletel v stojalo s kamero. Razen opreme ni bil nihče poškodovan, voznik pa je prek Solkana pobegnil v Italijo.

Policisti so že v sredo ugotovili lastništvo belega fiata z novogoriško registrsko oznako. Kot so takrat pojasnili na policijski upravi, gre za slovenskega državljana z območja Upravne enote Nova Gorica. Takrat so tudi ocenili, da je voznik s trkom v kamero verjetno povzročil za nekaj 1.000 evrov škode.

Kot so med drugim pojasnili na PU Nova Gorica, napada na novinarsko ekipo glede na zdaj zbrane ugotovitve ne obravnavajo kot prometno nesrečo s pobegom, ampak zgolj kot kaznivo dejanje. Dejanja osumljenca namreč kažejo na naklep, ki ga policisti ne morejo obravnavati kot kršitev cestnoprometnih predpisov, saj je bilo vozilo uporabljeno kot sredstvo storitve kaznivega dejanja. Zato primer obravnavajo v smeri suma storitve kaznivega dejanja grožnje in suma storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

Poleg tega policija še vedno zbira obvestila o dogodku in izvaja ukrepe, da bi osumljenca napada izsledila, so še pojasnili. Drugih podrobnosti o dogodku pa zaradi nadaljnjega interesa policijske preiskave v tem trenutku ne morejo posredovati, so pojasnili na PU Nova Gorica.

Julija napadli tudi ekipo Planet TV

Omenjeni napad ni edini fizični napad na novinarsko ekipo v zadnjem času. Konec julija sta namreč Rok Žavbi, ki je zaradi novačenja borcev za Islamsko državo in posedovanja orožja prestal zaporno kazen v Italiji, in njegov oče napadla novinarsko ekipo televizijske hiše Planet TV.

